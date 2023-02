Los malos resultados han ubicado a la ‘U’ en el decimotercer puesto de la tabla de posiciones del Apertura. Solo ha podido sumar 3 de 12 puntos posibles. No es un panorama favorable. “El único responsable soy yo, los jugadores lo dieron todo”, ha dicho Compagnucci a su arribo a Lima en el Jorge Chávez tras la derrota ante la ‘Tricolor’. Hay hinchas que ya piden su renuncia. De seguir por ese sendero adverso, ese sería su destino. Pero, ¿puede revertir el entrenador crema la difícil situación del equipo? Lo primero -y urgente- es sumar. Y si es de a tres, mucho mejor.

“El desempeño como técnico, en estas primeras fechas, no ha sido el mejor. Creo que 3 derrotas consecutivas no es lo que se espera de Universitario, que es uno de los equipos más grandes del país, y (menos aún) después de una campaña de fichajes prometedora. Han traído refuerzos que son jugadores que se consideran de un alto nivel, al menos para nuestra liga”, dice Mariafe Serra, periodista deportiva. Sin embargo, añade, “ hay que reconocer que hay muchos jugadores que no están en el nivel que se esperaba. Hay como una falta de actitud, como si faltara una voz de mando que ordene un poco las cosas. Tal vez no sea 100% culpa del técnico lo que está pasando, pero tampoco se le puede eximir de la responsabilidad ”.

En la misma línea opina Bruno Cavassa, periodista deportivo y panelista del dominical Latina Deportes. “(El desempeño de Compagnucci ha sido) sin duda, cuestionable, por la expectativa que tenía la U”, empieza el comunicador. Y, a renglón seguido, prosigue: “Me parece que hoy había una expectativa mayor. Este equipo de la ‘U’ es superior al que tenía el año pasado y, además, con los refuerzos, a priori, daba la impresión de que la ‘U’ podía pelear el campeonato. Pero viendo estos 3 partidos ya como que te desilusionas. En realidad, esto recién empieza. Algo más podría dar (el técnico), lo que pasa es que no sé si tendrá tiempo. Yo creo que si Compagnucci se queda sin Sudamericana, lo más seguro es que se vaya”.

La pregunta ahora es si puede salvarse y cambiar este panorama sombrío que vive él y la ‘U’. “Tiene equipo como para revertir, el problema son los tiempos. Si el próximo partido ante Melgar lo pierde de local, se quedará en tres puntos. Ahí seguramente se evaluará el problema de no solo perder el campeonato, sino de tener una campaña trágica. Yo creo que pierde un partido más y ya pierde el título, porque no veo ni que Alianza o Cristal, bueno, cuando comiencen a jugar, pierdan tantos partidos. O Melgar o Cienciano. Ya tendría demasiada competencia. Pero también sería un poco apresurado sacarlo antes de la Copa Sudamericana”, dice Cavassa.

Serra coincide en que “tal vez sí podría revertir su situación”, porque tiene “con qué, tiene un buen grupo de jugadores”. “El tema es si lo logrará y si le darán el tiempo parar lograrlo, porque a veces también somos resultadistas; (es decir,) vemos que no se está teniendo el resultado para el que se invirtió y se hace un cambio rápido. Si se le da la oportunidad a Compagnucci, yo creo que podría lograrlo”, prolonga.

Sin embargo, el periodista Julián Fernández, de Gol Perú, tiene una mirada diferente. Para él, es complicado revertir la actual situación que vive Universitario, “porque ante tantos cambios que ha hecho el técnico, entre derrota y derrota, les ha quitado la confianza a los jugadores y eso se nota en el delantero centro: Valera errando jugadas que el año pasado eran gol, y todavía hoy no se sabe cuál es la dupla de centrales. Tal vez pasamos años diciendo Alonso-Quina. Pero hoy uno no sabe cuál es la dupla de centrales titulares de Universitario. El futbolista no lo sabe y eso lo hace perder confianza. Entonces, ante esa pérdida de confianza, no siempre es fácil recuperar la autoestima del jugador con el mismo técnico”, añade.

Fernández también indica que, para la ‘U’, ahora “es ganar como sea”, ya que “por más que estemos recién en la cuarta fecha, ha entrado en un momento de urgencia que necesita ganar para recuperar la tranquilidad de la semana, ya después analizar cómo juega”. Tal vez se necesita, prosigue, priorizar los resultados. En este camino por volver al triunfo, hay aspectos en los que el equipo merengue y el estratega argentino seguramente trabajarán para tratar de cambiar el panorama opaco del combinado estudiantil.

La ofensiva

En las últimas fechas, se ha visto un cuadro merengue que ha propuesto en el ataque, pero que le ha faltado efectividad. Alex Valera solo ha anotado un gol en 4 partidos. No marca desde el duelo contra Cantolao, pese a que ha tenido algunas opciones claras. Para el cotejo contra Mannucci, Compagnucci decidió mandarlo a la banca y que arranque el argentino Manuel Herrera, quien lamentablemente se falló un penal, que pudo haber sido el inicio de otra historia en Mansiche.

“El equipo necesita afianzar un poco la efectividad, porque si juega y no convierte, ahí hay un problema. Creo que hay buenos delanteros, jugadores con gol”, apostilla Serra, para luego señalar que estaría faltando “un tema de actitud”. “Por ejemplo, en el clásico, Universitario estuvo bastante bien en el juego. O sea, generaba, proponía, pero le faltaba efectividad. Y, en teoría, tiene ‘9′ de jerarquía como para tener un poco más de efectividad. Tal vez el mensaje no está llegando”, agrega.

La defensa

La primera línea, posiblemente, ha sido un dolor de cabeza para el estratega estudiantil. Como mencionó Julián Fernández, no está claro quiénes son los centrales titulares. En estas últimas jornadas, han jugado tres desde inicio: Piero Guzmán, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, siendo Marco Saravia una pieza de recambio (ante Cantolao). Ellos han estado acompañados de los laterales Nelson Cabanillas y Hugo Ancajima. El hecho es que han recibido 5 goles en 4 partidos disputados.

“Yo considero que la defensa ha ido involucionando, porque tal vez con Unión Comercio fue un error solo que costó un gol, (pero) en el clásico fueron más errores y ayer (el domingo ante Mannucci) puntualmente fueron errores agregados a desorden y ya también a un poco de desequilibrio desde lo emocional, porque ahora le tenemos que agregar expulsados”, explica Fernández. Al parecer, en esta línea defensiva, falta trabajar en generar más confianza entre los jugadores.

Los fichajes extranjeros

Este año, a la ‘U’ llegaron los argentinos Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes y Emanuel Herrera, el paraguayo Williams Riveros y el chileno Rodrigo Ureña. La dirigencia los trajo para que sean desequilibrantes. ¿Lo están siendo? “Creo que cuatro fechas no son suficientes para mostrarlo todo. Sí creo que los fichajes extranjeros de Universitario todavía no demuestran el porqué se les trajo, creo que ninguno se ha ganado necesariamente el puesto en la cancha”, responde Serra; “tienen que demostrar por qué se ha invertido y se está gastando ese cupo en ellos”. Fernández opina de la misma manera: “Me parece que al cabo de cuatro fechas todavía los pondría en evaluación, lo que pasa es que 3 derrotas seguidas en la ‘U’ es una caja de resonancia muy fuerte, pero todavía tienen una oportunidad”.

Cavassa, por su parte, dice que en general, contando nacionales y extranjeros, solo Horacio Calcaterra “es el único que se salvaría de algún cuestionamiento”. En cuanto específicamente a los refuerzos del exterior indica que, al momento, no están dando la talla. “Lo de herrera se le complicó con el tema del penal fallado, está fuera de ritmo. Los dos centrales (Riveros y Di Benedetto) todavía dejan dudas. Y lo de Ureña, su expulsión (ante Mannucci), es como para llevarlo a Tacna y que cruce a Arica por lo de irresponsable. Me parece que Ureña es el que pierde el partido. Sería injusto echarle la culpa a Compagnucci por lo de ayer (el domingo). Si con 9 estuvieron a punto de empatar, yo creo que con uno más..., claro es subjetivo, pero fue irresponsable (lo del chileno)”, manifiesta Cavassa.

Piero Quispe

El último factor a tomar en cuenta es Piero Quispe. El joven volante de 21 años fue pieza clave en el 2022, siendo importante en el esquema del plantel crema. Pero este año Compagnucci lo mandó a la banca. Estuvo de suplente en los tres primeros partidos, aunque ante Mannucci por fin pudo ser titular. “De lo que he podido averiguar del entorno de Quispe, él está físicamente y hasta hemos visto publicaciones en redes de certificados de buena conducta. De lo visto el año pasado era difícil de entender por qué no era titular. Yo considero que ayer (el domingo) mientras estuvo en cancha fue el mejor jugador de Universitario de Deportes, porque no solo juega, hace jugar al resto de los compañeros, Después, se cansó, el sistema táctico cambió, y también tuvieron buenos momentos Urruti y Valera. Pero, puntualmente, en el desarrollo de un partido más normal, un 11 contra 11, Quispe era el más destacado”, argumenta Fernández.

El hecho es que está en apuros Universitario de Deportes y requiere urgentemente un triunfo, pero sobre todo volver a tener confianza entre ellos, para poder salir de ese hoyo en que se están metiendo. “Creo que la confianza se recupera desde lo grupal. El grupo necesita tener una charla privada para decirse o, en todo caso, marcarse errores puntuales de cada uno. Eso necesita el grupo”, culmina Fernández.

