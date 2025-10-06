Facundo Callejo, Jhonny Vidales y Alex Valera son los goleadores de la Liga 1 2025. (Foto: Liga 1)
  • Facundo Callejo (Cusco FC) - 21 goles. (Foto: Liga 1)
  • Jhonny Vidales (ADT y Melgar) - 18 goles. (Foto: Melgar)
  • Alex Valera (Universitario)- 14 goles. (Foto: GEC)
  • Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso) - 14 goles. (Foto: Deportivo Garcilaso)
  • Miguel Graneros (Alianza Atlético) - 13 goles. (Foto: Liga 1)
  • Jarlin Quintero (UTC) - 13 goles. (Foto: Liga 1)
  • Matías Sen (Comerciantes Unidos) - 13 goles. (Foto: Luis Padilla)
  • Alejandro Hohberg (Sport Boys y Cienciano) - 12 goles. (Foto: Liga 1)
  • Yorleys Mena (Alianza Universidad) - 12 goles. (Foto: Alianza Universidad)
  • Javier Sanguinetti (Sport Huancayo) - 10 goles. (Foto: Sport Huancayo)
Estamos a pocas semanas para que finalice la etapa regular de la y todo hace indicar que, por cómo viene Universitario de Deportes en el Torneo Clausura, es muy probable que no tengamos definición de play-offs para conocer al campeón. Sin embargo, Los partidos restantes servirán para que los goleadores del campeonato saquen distancia o se apriete más la tabla de artilleros. (21), (18) y (14) son los que lideran esta estadística, por lo que seguramente esta disputa se apretará aún más en la recta final del segundo certamen de la temporada. En esta galería repasaremos a los 10 máximos ‘Killers’ del año, donde dos futbolistas nacionales están en el podio.

