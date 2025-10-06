Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Los ‘Killers’ de la Liga 1 2025: Callejo, Vidales, Valera y los máximos goleadores de la temporada
Estamos a pocas semanas para que finalice la etapa regular de la Liga 1 2025 y todo hace indicar que, por cómo viene Universitario de Deportes en el Torneo Clausura, es muy probable que no tengamos definición de play-offs para conocer al campeón. Sin embargo, Los partidos restantes servirán para que los goleadores del campeonato saquen distancia o se apriete más la tabla de artilleros. Facundo Callejo (21), Jhonny Vidales (18) y Alex Valera (14) son los que lideran esta estadística, por lo que seguramente esta disputa se apretará aún más en la recta final del segundo certamen de la temporada. En esta galería repasaremos a los 10 máximos ‘Killers’ del año, donde dos futbolistas nacionales están en el podio.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.