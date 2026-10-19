Eryc Castillo, Alex Valera, Facundo Callejo encabezan la lista de goleadores de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports / Getty Images)
Eryc Castillo, Alex Valera, Facundo Callejo encabezan la lista de goleadores de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports / Getty Images)
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Eryc Castillo, Alex Valera, Facundo Callejo encabezan la lista de goleadores de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports / Getty Images)

  • Eryc Castillo, Alex Valera, Facundo Callejo encabezan la lista de goleadores de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports / Getty Images)
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    Eryc Castillo, Alex Valera, Facundo Callejo encabezan la lista de goleadores de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports / Getty Images)

  • Eryc Castillo - Alianza Lima - 19 goles. (Foto: GEC)
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    Eryc Castillo - Alianza Lima - 19 goles. (Foto: GEC)

  • Alex Valera - Universitario - 17 goles. (Foto: ITEA Sports)
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    Alex Valera - Universitario - 17 goles. (Foto: ITEA Sports)

  • Facundo Callejo - Cusco FC - 16 goles. (Foto: ITEA Sports)
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    Facundo Callejo - Cusco FC - 16 goles. (Foto: ITEA Sports)

  • Carlos Garcés - Cienciano - 15 goles. (Foto: Getty Images)
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    Carlos Garcés - Cienciano - 15 goles. (Foto: Getty Images)

  • Bernardo Cuesta - Melgar - 14 goles. (Foto: GEC)
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    Bernardo Cuesta - Melgar - 14 goles. (Foto: GEC)

  • Hernán Barcos - FC Cajamarca y Sporting Cristal - 13 goles. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos - FC Cajamarca y Sporting Cristal - 13 goles. (Foto: Sporting Cristal)

  • Jhonny Vidales - Melgar - 13 goles. (Foto: Getty Images)
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    Jhonny Vidales - Melgar - 13 goles. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Hohberg - Cienciano - 11 goles. (Foto: Cienciano)
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    Alejandro Hohberg - Cienciano - 11 goles. (Foto: Cienciano)

  • Beto da Silva - Deportivo Garcilaso - 11 goles. (Foto: Deportivo Garcilaso)
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    Beto da Silva - Deportivo Garcilaso - 11 goles. (Foto: Deportivo Garcilaso)

  • Matías Sen - Comerciantes Unidos - 10 goles. (Foto: Luis Padilla)
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    Matías Sen - Comerciantes Unidos - 10 goles. (Foto: Luis Padilla)

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La está ingresando en su etapa más decisiva y poco a poco vamos confirmando a los clubes que se mantendrán expectantes hasta la recta final, y a los que por motivos diversos no serán capaces de sostener el ritmo exigente de pelear por el título nacional. En medio de esto, también hay que destacar la capacidad goleadora de los artilleros más destacados de la temporada, quienes siguen finos frente a la portería rival y apuntan a llevarse el galardón de goleador del año. Este fin de semana, por ejemplo, anotó en el 3-1 de Alianza Lima frente a Atlético Grau y llegó a las 19 anotaciones; , a su vez, hizo lo propio en el 4-1 de Universitario de Deportes sobre Alianza Atlético y acecha al ecuatoriano con 17 tantos. En la siguiente galería repasaremos a los 10 mejores ‘Killers’ de la Liga 1 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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