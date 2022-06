No hay duda alguna de que Paolo Guerrero ha sido uno de los abanderados de la Selección Peruana en los últimos años y ello ha quedado nuevamente demostrado con los elogios que el ‘Depredador’ recibió por parte de Ibai Llanos, quien considera que el delantero es uno de los históricos del fútbol incaico.

“Jugadores peruanos de la actualidad, no sé quién está en mejor posición para triunfar en Europa, pero el más histórico que se conoce, acá en España, es Paolo Guerrero. Ha sido como el más sonado siempre”, sostuvo el streamer en diálogo con ESPN.

Por otro lado, Ibai Llanos dio a conocer que siguió de cerca el encuentro entre la Selección Peruana y Australia, duelo que dejó al conjunto bicolor sin posibilidades de acceder a sus egunda cita mundialista de manera consecutiva.

“Días previos me estaban hablando del repechaje. Vi los penales en directo con el portero que no paraba de bailar y que no tenía ningún tipo de sentido. Me dio pena porque sabía que había mucha gente de Perú viéndolo. Fue jodido, la verdad”, agregó el español.

La Selección Peruana con nuevo lugar en el ranking FIFA

El pasado lunes 13, la Selección Peruana cayó (5-4) en penales ante Australia en el repechaje y se quedó con las ganas de clasificar al Mundial de Qatar. Más allá del duro resultado, la ‘Blanquirroja’ escaló una posición en el ranking FIFA que dio a conocer este jueves 23 el máximo ente rector del fútbol mundial, en su sitio web oficial.

En la lista, Perú ahora figura en el vigésimo primer casillero, con 1562.24 puntos. Es decir, el combinado rojiblanco subió un puesto respecto a la anterior actualización, que ubicaba a la Selección Peruana en la vigésimo segunda posición, con un puntaje de 1562.32.





