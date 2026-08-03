La Liga 1 entró en su recta decisiva con el arranque del Torneo Clausura y poco a poco los máximos artilleros del campeonato se van afianzando en la cima a punta de goles. De momento, Eryc Castillo lidera la tabla gracias a su gran presente en Alianza Lima, donde Pablo Guede ha tenido mucho que ver gracias a su reinvención como centrodelantero, sacándolo de la banda y dándole funciones más cercanas al área. El atacante ecuatoriano ha respondido con creces y registra 15 goles en lo que va del campeonato, seis de ellos en el Torneo Clausura; lo que es mejor aún para los íntimos: esos seis tantos han llegado a raíz de tres dobletes en las tres primeras jornadas de este segundo certamen de la campaña 2026. En la siguiente galería repasaremos a los nombres que completan el podio de máximos anotadores y quiénes podrían seguir sumando goles en lo que resta de la temporada.