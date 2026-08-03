Eryc Castillo es el máximo goleador de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
Eryc Castillo es el máximo goleador de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
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Eryc Castillo es el máximo goleador de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo es el máximo goleador de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
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    Eryc Castillo es el máximo goleador de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo - 15 goles - Alianza Lima. (Foto: Liga 1)
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    Eryc Castillo - 15 goles - Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

  • Facundo Callejo - 12 goles - Cusco FC. (Foto: ITEA Sports)
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    Facundo Callejo - 12 goles - Cusco FC. (Foto: ITEA Sports)

  • Alejandro Hohberg - 12 goles - Cienciano. (Foto: Cienciano)
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    Alejandro Hohberg - 12 goles - Cienciano. (Foto: Cienciano)

  • Alex Valera - 10 goles - Universitario. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera - 10 goles - Universitario. (Foto: Universitario)

  • Carlos Garcés - 10 goles - Cienciano. ( Foto: Cienciano)
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    Carlos Garcés - 10 goles - Cienciano. ( Foto: Cienciano)

  • Hernán Barcos - 10 goles - Sporting Cristal y FC Cajamarca. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos - 10 goles - Sporting Cristal y FC Cajamarca. (Foto: Sporting Cristal)

  • Jhonny Vidales - 9 goles - Melgar. (Foto: Melgar)
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    Jhonny Vidales - 9 goles - Melgar. (Foto: Melgar)

  • Bernardo Cuesta - 8 goles - Melgar. (Foto: Melgar)
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    Bernardo Cuesta - 8 goles - Melgar. (Foto: Melgar)

  • Matías Sen - 8 goles - Comerciantes Unidos. (Foto: Luis Padilla)
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    Matías Sen - 8 goles - Comerciantes Unidos. (Foto: Luis Padilla)

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La entró en su recta decisiva con el arranque del y poco a poco los máximos artilleros del campeonato se van afianzando en la cima a punta de goles. De momento, lidera la tabla gracias a su gran presente en Alianza Lima, donde Pablo Guede ha tenido mucho que ver gracias a su reinvención como centrodelantero, sacándolo de la banda y dándole funciones más cercanas al área. El atacante ecuatoriano ha respondido con creces y registra 15 goles en lo que va del campeonato, seis de ellos en el Torneo Clausura; lo que es mejor aún para los íntimos: esos seis tantos han llegado a raíz de tres dobletes en las tres primeras jornadas de este segundo certamen de la campaña 2026. En la siguiente galería repasaremos a los nombres que completan el podio de máximos anotadores y quiénes podrían seguir sumando goles en lo que resta de la temporada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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