Instantes después del golazo de Alex Valera, no quitó el pie del acelerador y salió con todo en busca de una rápida igualdad. En medio de ese golpe por golpe, encontró a su salvador en la portería: . El canterano merengue se hizo inmenso de manera oportuna, justo cuando Iván Colman había penetrado el área y estaba mano a mano para decretar el 1-1. Cuando los hinchas cusqueños ya estaban preparando el grito de gol, ‘Chiquito’ se jugó la vida para proteger su arco y así evitó el empate de los dirigidos por Miguel Rondelli. Pese a que quedó tendido en el gramado y los jugadores de la ‘U’ reclamaban la atención médica, el árbitro Kevin Ortega no detuvo las acciones y eso encendió los ánimos de los cremas. La situación no pasó a mayores y el arco de los visitantes se mantuvo en cero.

