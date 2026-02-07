Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Una ‘muralla’! Impresionante atajada de Diego Romero en el Universitario vs. Cusco FC
Instantes después del golazo de Alex Valera, Cusco FC no quitó el pie del acelerador y salió con todo en busca de una rápida igualdad. En medio de ese golpe por golpe, Universitario de Deportes encontró a su salvador en la portería: Diego Romero. El canterano merengue se hizo inmenso de manera oportuna, justo cuando Iván Colman había penetrado el área y estaba mano a mano para decretar el 1-1. Cuando los hinchas cusqueños ya estaban preparando el grito de gol, ‘Chiquito’ se jugó la vida para proteger su arco y así evitó el empate de los dirigidos por Miguel Rondelli. Pese a que quedó tendido en el gramado y los jugadores de la ‘U’ reclamaban la atención médica, el árbitro Kevin Ortega no detuvo las acciones y eso encendió los ánimos de los cremas. La situación no pasó a mayores y el arco de los visitantes se mantuvo en cero.