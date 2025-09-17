Cristofer Gonzales expulsado en Sporting Cristal vs. AAS. (VIDEO: L1 MAX)
En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal empató ante Alianza Atlético (0-0) y complica sus chances en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Tras el pitazo final del partido, los futbolistas comenzaron un cruce de palabras en el mediocampo y, a pesar de ser separados, comenzaron a sumarse el resto de compañeros. Cuando todo parecía calmado, Christofer Gonzáles se alteró contra Micke Palomino, árbitro del partido. El juez se acercó a ‘Canchita’ y decidió sacarle tarjeta roja al volante, quien había salido lesionado en el primer tiempo. Posteriormente, también sancionó con amarilla a Martín Távara y Agustín Graneros, delantero del equipo visitante.

