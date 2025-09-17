Descentralizado
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
Sporting Cristal busca una victoria para no perder el paso en el Torneo Clausura 2025. Los celestes cayeron en la última jornada ante Cusco FC, un rival directo, que lo superó en la tabla de posiciones y ahora no depende de sí mismo para poder alcanzar sus objetivos en la temporada.