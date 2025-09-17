Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Sporting Cristal busca una victoria para no perder el paso en el Torneo Clausura 2025. Los celestes cayeron en la última jornada ante Cusco FC, un rival directo, que lo superó en la tabla de posiciones y ahora no depende de sí mismo para poder alcanzar sus objetivos en la temporada.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Cusco FC está programado para este miércoles 17 de septiembre desde la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; y en España a las 8:00 p.m.

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético es válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.

