Sobre el cuarto de hora en el segundo tiempo, se quedó con un jugador menos ante por expulsión de , quien desde el suelo golpeó con el pie derecho a Paolo Fuentes. Fue sobre los 60, cuando el ‘Pirata’ cayó al césped y desde ahí, en su afán de tocar el balón, golpea a Paolo Fuentes entre las piernas. El juez Jordi Espinoza, cerca de la acción, no dudó en mostrarle la tarjeta roja al argentino, quien no se quedó tranquilo y expresó su molestia contra el árbitro. Es más, Espinoza hizo el gesto de que Barcos algo le dijo antes de abandonar la cancha, por lo cual habrá que esperar el informe arbitral.

La jugada de expulsión de Hernán Barcos

Tarjeta roja a Hernán Barcos. (VIDEO: L1 MAX)

