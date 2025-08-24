Tarjeta roja para Kevin Quevedo en Alianza Lima vs. Universitario | VIDEO: GOLPERU
En una jugada dividida, el futbolista de Alianza Lima fue parte de una acción peligrosa contra José Carabalí. El árbitro Jordi Espinoza no dudó y mostró la tarjeta roja, dejando con 10 hombres a los blanquiazules.

Noticia en desarrollo...

