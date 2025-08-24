Descentralizado
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet gratis
Universitario vs. Alianza Lima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por GOLPERU.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?
De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima está pactado para disputarse a partir de las 5:30 p.m. desde el Estadio Monumental. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura.