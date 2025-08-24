Descentralizado 

Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet gratis

Universitario vs. Alianza Lima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por GOLPERU.

Universitario vs. Alianza Lima juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima está pactado para disputarse a partir de las 5:30 p.m. desde el Estadio Monumental. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura.

Previa

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima por internet?

Para ver el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App, plataforma de streaming de Movistar TV. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de GOLPERU.

Previa

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura, se transmitirá a través de GolTV, señal disponible en la parrilla de canales de Spectrum (416) y DIRECTV (468); además de su versión de streaming en la plataforma digital GolTV Play.

Previa

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

GOLPERU es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de Universitario de Deportes en la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este sábado frente a Alianza Lima. Esta señal esta disponible por los canales 14 y 714 HD de Movistar TV.

Previa

El Estadio Monumental será el escenario principal del partido entre Universitario y Alianza Lima.

Previa

El encuentro entre Universitario y Alianza Lima es válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y Alianza Lima

