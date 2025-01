Teddy Cardama fue asistente técnico en la Selección Peruana y también dirigió a selecciones juveniles. Por ello, el DT habló de la posibilidad de ser llamado para reemplazar a Jorge Fossati en la Blanquirroja. Eso sí, confesó que nadie lo ha llamado en la actualidad. “No he tenido ningún contacto con este tema (selección peruana). Cuando se presentan este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de dirigir selecciones, desfilan muchos nombres. Sé que estoy preparado, la hoja de vida me permite estar en vitrina”, declaró en Radio Ovación.

Con respecto a la Liga 1, comentó: “Me encuentro con un torneo totalmente distorsionado desde el lado de la identidad del fútbol peruano, encuentro que hay una superpoblación de técnicos extranjeros, en su mayoría argentinos, no podemos hablar de una identidad definida. La actualidad señala que la cotización del técnico peruano no es la que quisiéramos pero hay una distorsión total de parte de la ubicación en la toma de decisiones de los directivos, más allá de lo que yo pueda significar como opción porque no es mi intención estar pidiendo que me den trabajo”.

Por otro lado, confesó que tuvo una conversación con José Guillermo ‘Chemo’ del Solar respecto al Sudamericano Sub-20. “Hay confianza en el profesionalismo de José (Del Solar), hay una amistad, cariño y respeto pero le pedí una reunión hace unos meses y me presentaron el proyecto que tienen con el preparador físico y resulta que antes de mostrarme el proyecto, el preparador físico comienza diciéndome ‘pensé que Perú estaba atrasado unos años, ahora compruebo que está atrasado 20 años’. Le dije que no me muestre nada, para qué vienen, para decir que estamos atrasados y luego se van y no dejan nada. Cuántos técnicos han pasado y qué hemos avanzado. No hemos tenido certeza de nada, confianza siempre va a haber porque queremos que le vaya bien pero existe la posición objetiva de darme cuenta que todo el trabajo a través del tiempo ha sido endeble”.

Teddy fue asistente técnico del ‘Pacho’ Maturana en el proceso al mundial de Corea-Japón 2002 y también fue entrenador de la Selección Peruana Sub-23. Su último equipo como entrenador fue Juan Aurich en 2022, y el año pasado tuvo un corto paso por la Unidad Técnica de Alianza Atlético de Sullana.

¿Qué se sabe del futuro de Jorge Fossati?

En una charla con el periodista Wilmer Robles, Fossati comentó que no sabe lo que le espera después de culminar su relación contractual con la Selección, algo que tiene que ver directamente con su motivación para seguir en el banquillo. “No sé si me convenzo de seguir, en este momento no tengo muchas ganas”, aseguró.

En esa misma línea, el ‘Nono’ reveló que durante estas semanas recibió ofertas para volver a dirigir a clubes, algo que por ahora descartó en la actualidad. “Gracias a Dios, propuestas no faltan. En estos primeros quince días yo no estaba en condiciones de escuchar a nadie, pero me llegaron propuestas de un equipo brasilero, colombiano y otro del Golfo; a todos les dije que no. En un tiempo, no sé”, señaló al respecto.

El ‘charrúa’ dirigió a la Selección Peruana en 13 compromisos, entre oficiales y amistoso. En total, registró cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de nueve goles a favor y 11 en contra. Por el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo del 2026, solo ganó un duelo, empató dos y cayó en tres oportunidades; su única victoria fue el 1-0 sobre Uruguay en Lima.





