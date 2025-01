Después de un año de trabajo al mando de la Selección Peruana, la FPF decidió prescindir de los servicios de Jorge Fossati y el pasado jueves 16 de enero oficializó su destitución. Tras esto, el entrenador uruguayo se mantuvo en su país y por ahora viene definiendo su futuro, algo que no lo desespera. Eso sí, en una reciente entrevista aclaró que tiene muy pocas ganas de seguir dirigiendo, lo que pone sobre la mesa la posibilidad de su retiro.

En una charla con el periodista Wilmer Robles, el ‘Nono’ comentó que no sabe lo que le espera después de culminar su vínculo con la ‘Blanquirroja’, algo que tiene que ver directamente con su motivación para seguir en el banquillo. “No sé si me convenzo de seguir, en este momento no tengo muchas ganas”, aseguró.

En esa misma línea, Fossati reveló que durante estas semanas recibió ofertas para volver a dirigir a clubes, algo que por ahora descartó. “Gracias a Dios, propuestas no faltan. En estos primeros quince días yo no estaba en condiciones de escuchar a nadie, pero me llegaron propuestas de un equipo brasilero, colombiano y otro del Golfo; a todos les dije que no. En un tiempo, no sé”, señaló.

Jorge Fossati duró un año en el cargo de entrenador de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El ‘charrúa’ dirigió a la Selección Peruana en 13 compromisos, entre oficiales y amistoso. En total, registró cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de nueve goles a favor y 11 en contra. Por el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo del 2026, solo ganó un duelo, empató dos y cayó en tres oportunidades; su única victoria fue el 1-0 sobre Uruguay en Lima.

Por otro lado, Jorge Fossati contó que fue invitado por Liga de Quito para estar presente en la ‘Noche Blanca’, evento donde el cuadro ecuatoriano enfrentará a Alianza Lima en un amistoso, el próximo sábado 25 de enero. “Esas cosas lindas que me pasan y me dan nuevas energías, que Liga de Quito me invite para la ‘Noche Blanca’. Son las cosas que no tienen medalla, pero son mis títulos”, añadió.

Del mismo modo, el ‘Flaco’ fue considerado por la organización del amistoso entre Universitario de Deportes e Inter Miami, por lo que existe la posibilidad de que esté en el Estadio Monumental el miércoles 29. “Tal vez vaya al partido de la ‘U’ con Inter Miami, porque estoy invitado por la organización del evento”, aseveró.

Jorge Fossati solo ganó un partido oficial con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Tiago Nunes a la Selección Peruana?

Tiago Nunes arribó a Lima el último sábado para afrontar la ‘Tarde Celeste’, evento en el que su equipo, la Universidad Católica de Chile, fue invitado para disputar un amistoso frente a Sporting Cristal. Mientras caminaba raudamente por los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue abordado por algunos periodistas que rápidamente le consultaron por este retorno al país, además de si hubo o no un acercamiento con la ‘Blanquirroja’.

En primera instancia, Nunes habló sobre el reencuentro que tendrá con la hinchada celeste en el Estadio Alberto Gallardo, pues durante el tiempo que dirigió a ‘SC’ tuvo una buena afinidad con los fanáticos bajopontinos. “Será un momento lindo encontrarme con la hinchada de Sporting Cristal”, afirmó para las cámaras de Jordy Flores. Recordemos que estuvo a cargo de los ‘cerveceros’ en la campaña del 2023, clasificando a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024

En esa misma línea, el entrenador de 45 años se refirió a lo positivo que será este amistoso entre la Universidad Católica y Sporting Cristal, donde ambos conjuntos podrán sacar algunas conclusiones de sus respectivas pretemporadas. “Va a ser un buen partido para que los dos equipos puedan mejorar sus condiciones pensando en el futuro”, agregó.

Por último, en el instante en el que le consultaron sobre la Selección Peruana, Tiago Nunes reaccionó con una sonrisa y solo atinó a decir lo siguiente: “Guardemos algo para mañana (hoy)”. Es un hecho que este domingo le volverán a preguntar por este tema durante la ‘Tarde Celeste’, ya que no es la primera vez que su nombre suena como uno de los candidatos para asumir el buzo de la ‘Bicolor’.

Tiago Nunes dirigió a Sporting Cristal en 47 partidos. (Foto: Getty Images)





