Cuando Brian Farioli llegó al Perú, todo hacía pensar que sería el nuevo ‘10’ de Alianza Lima. Sin embargo, el volante no pasó los exámenes médicos correspondientes y en La Victoria tomaron la radical medida de desistir de su fichaje. Si bien el futbolista alegó estar al 100 % físicamente, se generó una novela entorno a su nombre que hoy suma un nuevo capítulo: desde Argentina informan que tampoco habría recibido el visto bueno para firmar por Aldosivi.

Como se sabe, luego de su frustrada contratación en el Perú, Farioli volvió a su país y se unió a los trabajos de pretemporada de Aldosivi, club que retornó a la máxima categoría del fútbol argentino desde este 2025. Incluso, el mediocampista formó parte del último amistoso contra Nueva Chicago, donde ingresó en la etapa complementaria en el 1-0 a favor del ‘Tiburón’.

No obstante, cuando parecía que por fin iba a conseguir equipo, revelaron la información que no habría pasado los exámenes médicos en el elenco de Mar del Plata. Ya que esto también pasó con Alianza Lima, la noticia retumbó hasta La Victoria. De confirmarse esto, quedaría en evidencia que el futbolista no estaba del todo bien como él mismo lo señalaba.

Según Mercado de Pases, cuenta informativa que actualiza todo sobre las transferencias en el fútbol argentino, dio a conocer los detalles que dejó la revisión médica del futbolista de 26 años en Aldosivi. “Brian Farioli se había sumado a Aldosivi hace unos días, pero no pasó la revisión médica y no será refuerzo del ‘Tiburón’. El volante ofensivo quedó libre de Colón el 31 de diciembre”, publicaron en su cuenta de X.

Esto, como era de esperarse, generó mucha repercusión en las redes sociales, especialmente porque el argentino aseguró que iba a demandar a Alianza Lima por no ficharlo, alegando que el documento que le remitieron valía como un contrato. Hasta la fecha no se conoce si continuó con el proceso legal para ir en contra de la institución victoriana, argumentando daños y perjuicios.

¿Qué dijo Brian Farioli tras no fichar por Alianza Lima?

Cuando se hizo pública la negativa de Alianza Lima por fichar a Brian Farioli, este se pronunció en varios medios de comunicación para dar su versión de los hechos. En una charla con Exitosa Deportes, el volante aseguró que estaba totalmente recuperado de lesión que había sufrido a finales del 2024 y no entendía la postura de los ‘Íntimos’.

“La verdad que es una lástima, sin dudas es una lástima que no pueda llegar a Alianza Lima. Tenía muchas ilusiones de llegar ahí, pero bueno, por cuestiones que no son mías, no podemos competir en ese equipo. Estoy totalmente curado, al 100 %. Las resonancias y los estudios hablan por sí solos”, manifestó.

En esa misma línea, comentó que acudiría a la FIFA para demandar a Alianza Lima. “Totalmente que voy a ir a la FIFA, sin duda. Yo firmé un contrato anteriormente, ahí nunca se habló de ninguna revisión médica, ni nada por el estilo. Firmé la propuesta formal del equipo, firmaba José Bellina. Mi vínculo no estaba condicionado con los exámenes médicos”, acotó.

José Bellina, gerente deportivo blanquiazul, tocó el tema y explicó que el club estaba preparado legalmente para cualquier denuncia. “No vamos a pronunciarnos más sobre este tema, es segunda vez que estamos dando una postura, lo hizo Franco Navarro el día sábado. El club ha actuado de manera correcta y está preparado legalmente para afrontar este caso”, detalló en una entrevista con Ovación.

