Universitario y Comerciantes Unidos tiene una cita importante este fin de semana, cuando se enfrenten el domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental, en el cruce válido por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Los ‘cremas’ están peleando en lo más alto de la tabla de posiciones y necesitan ganar para no perderle el paso a Sporting Cristal. A continuación, te contamos en qué canal se podrá ver este esperado encuentro.

Universitario llega a este partido tras perder su invicto en el Estadio Olimpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Cayó por 3-1 ante Botafogo, por la Copa Libertadores, y sumó su primera derrota en el 2024, año en que está celebra su centenario. Los ‘merengues’ realizaron un primer tiempo aceptable en Brasil, pero no sostuvieron el ritmo en la segunda mitad y finalmente se quedaron con las manos vacías.

Eso sí, en el Torneo Apertura está intratable: ha ganado sus últimos tres partidos de forma consecutiva (ante Unión Comercio, Sport Boys y Alianza Atlético) y se ubica en la segunda casilla con 30 puntos, uno menos que el líder Sporting Cristal. El cuadro dirigido por Fabián Bustos espera ganar este domingo y que los ‘rímenses’ tropiecen en su duelo ante César Vallejo en Trujillo.

Comerciantes Unidos, por su parte, llega a este encuentro tras igualar sin goles con Alianza Atlético en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba, por la pasada jornada del Apertura. Las ‘Águilas’ de Cutervo no han podido ganar un solo partido de sus últimos tres y perdieron la oportunidad de estar entre los primeros lugares del torneo.

En estos momentos, Comerciantes Unidos tiene 18 puntos y se ubica en la octava posición del Torneo Apertura. Ha ganado cinco partidos, ha empatado tres y ha perdido en cuatro ocasiones. Asimismo, ha anotado 18 goles y su arco ha sido vencido en 20 ocasiones. Los dirigidos por Carlos Silvestri esperan dar el golpe de la fecha en el Monumental.





¿En qué canal ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario vs. Comerciantes Unidos será transmitido a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





¿A qué hora juegan Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario vs. Comerciantes Unidos está programado para este domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m., mientras que en México a las 7:00 p.m.





¿Dónde se jugará el Universitario vs. Comerciantes Unidos?





