Alianza Lima y Melgar se enfrentan este fin de semana en el Estadio Monumental de la UNSA, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El duelo se disputará el domingo 28 de abril desde las 5:30 de la tarde (hora peruana). Ambos equipos están en la parte superior de la tabla de posiciones y lucharán para ver quién se acerca más a los dos primeros lugares, que ahora les pertenecen a Sporting Cristal y Universitario de Deportes. A continuación, te contamos en qué canal se podrá ver este esperado encuentro.

Alianza Lima llega a este compromiso tras igualar sin goles con Colo Colo en el Estadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile), por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Fue un duelo difícil, pero los ‘blanquiazules’ lograron rescatar un punto de visita. Por ahora, se ubican en el cuarto lugar del Grupo A con dos puntos.

En el Torneo Apertura, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo ha ganado sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva y se ubica en la tercera casilla con 24 puntos. Hasta el momento, ha obtenido la victoria en ocho duelos y ha perdido en cuatro ocasiones. Asimismo, es uno de los cuadros más goleadores del Apertura, con 26 goles anotados.

Melgar, por su parte, llega a este encuentro tras vencer por 2-1 a Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36, por la pasada jornada del Torneo Apertura. Un doblete del argentino Tomas Martinez le dio el triunfo al ‘Rojinegro’, que se ubica en la cuarta posición con 23 puntos, solo uno menos que la institución de La Victoria.

Bajo la dirección técnica de Marco Valencia, Melgar ha mejorado notablemente y ha ganado seis de sus últimos ocho partidos en el Torneo Apertura. Los otros dos duelos fueron empates. Está invicto y ahora buscará hacer respetar la casa ante el cuadro ‘blanquiazul’, que también vive un buen momento en el campeonato local. Nos espera un partidazo.





¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Melgar?

Alianza Lima vs. Melgar será transmitido a través de la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX), canal que se emite por la señal de DIRECTV (DSports), Claro y Best Cable.. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar?

Alianza Lima vs. Melgar está programado para este domingo 28 de abril desde las 5:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 7:30 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m., mientras que en México a las 4:30 p.m.





¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs. Melgar?





