Si bien hoy en Sporting Cristal terminaron lamentándose por no haber podido sumar de a tres frente a ADT en el estadio Alberto Gallardo, el resultado también pudo haber sido amargo. Y es que esa última jugada de Kevin Serna –a los 95′– todavía sigue en la retina de los hinchas ‘celestes’: el colombiano eludió a tres jugadores y quedó mano a mano con Renato Solís; no obstante, cuando parecía que iba a definir el partido con un gol de ensueño, el portero de 25 años desvío el balón con su pie derecho y mantuve el 0-0 en el marcador.

Tras el pitazo final muchas fueron las sensaciones por ambos lados. En el cuadro tarmeño, por supuesto, sintieron que hicieron un gran encuentro y que estuvieron a nada de dar el golpe en el Rímac. Tiago Nunes, por ejemplo, fue uno de los que se quedó disconforme con lo que vio en el terreno de juego, razón por la cual consideró que solo se jugó un tiempo.

“Fue un primer tiempo aburrido, no hubo juego, hoy tuvimos 101 minutos de partido y solo 48 fueron jugados, porque siempre fue parado y no por culpa de los jugadores, nunca había visto algo parecido, tantas amarillas en un partido normal”, manifestó el estratega de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico de 43 años fue autocrítico con su planteamiento y consideró que sus jugadores no estuvieron finos a la hora de definir las acciones en los últimos metros. “He elegido un equipo hoy con mayor asociación pero no tuvimos claridad para generar ocasiones. Ahora tenemos que sacar buenas conclusiones de este tipo de juego porque yo intento dar oportunidad a todos los jugadores de tener minutos y demostrar que están en condiciones de jugar en Cristal y con cada partido vamos sacando más opiniones”, agregó.

Por otro lado, aunque el desempeño del colegiado Pablo López fue muy cuestionado, debido a un par de polémicas decisiones, Nunes evitó echarle la culpa de lo que pasó en el terreno. “No creo que el árbitro haya tenido influencia porque la responsabilidad es nuestra, el árbitro tiene una característica, es un componente. El público que vino quiere ver fútbol, y de 101 minutos un hincha ve 48 minutos de partido, increíble. Pero no creo que tenga influencia directamente”, agregó.

Sporting Cristal y ADT tuvieron un encuentro muy disputado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Huracán en la mira

Por otro lado, pensando en el próximo encuentro que tendrá Sporting Cristal por la Copa Libertadores, Tiago Nunes ya comenzó a planificar lo que será la visita al estadio Tomás Adolfo Ducó para enfrentar a Huracán por la ida de la Fase 3. No será un rival sencillo y desde ya no aseguró la presencia de Yoshimar Yotún, quien se lesionó hace un par de semanas en el partido contra Nacional de Asunción.

“Yotún está en proceso de recuperación en la parte física y no tenemos la certeza de si va a viajar o no. Lo de Martín es un tema que no es deportivo, es algo que se lo voy a dejar a la directiva”, comentó el brasileño.

“Siempre tenemos que estar con la mentalidad de ganar los partidos, queremos crear esa mentalidad, tenemos un grupo joven, jugadores que tienen su primera experiencia en Copa, tenemos que mejorar, evolucionar, tener un equipo a largo plazo, no solo para uno o dos partidos”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.