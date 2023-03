¡Nuevos tiempos en el club merengue! La llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes ha sido destacada por Jean Ferrari, actual cabeza dirigencial del elenco estudiantil. Claro, la intención de la administración no solo es recuperar el paso en la actual edición de la Liga 1 -y, por supuesto, hacer un buen papel en la Sudamericana-, sino también mirar al 2024, cuando la ‘U’ cumplirá 100 años de fundación.

“Es un momento importante para nosotros, el poder contar con un gran profesional como Jorge Fossati y darle la bienvenida al igual que el comando técnico. Es un momento importante, sabiendo que tenemos un proyecto apuntando al centenario”, sostuvo el administrador temporal del club crema.

Jean Ferrari se mostró feliz por haber podido incorporar a Jorge Fossati a Universitario de Deportes, ya que no solo le brindará esa dosis de experiencia necesaria al plantel merengue, sino que también servirá como líder positivo dentro del grupo. El DT dirigió a la selección de su país, entre el 2004 y 2005.

“Hemos optado por traer a un entrenador con una experiencia que todos conocen; saben lo que significa el tener a un entrenador de la magnitud y categoría que posee, no solo como profesional sino como persona”, agregó el directivo del combinado estudiantil.

Las primeras palabras de Fossati como DT de Universitario

Jorge Fossati habló sobre el sistema de juego que empleará en Universitario de Deportes. “Sí, es verdad que hay un sistema que me gusta más que otros, pero no me cierro a eso. Considero que el sistema es importante, pero no lo podemos tener como prioridad y mucho más cuando no estamos en una pretemporada”, sostuvo.

Consultado sobre las referencia que tiene sobre Piero Quispe, el DT considera que no es bueno para un plantel hablar de un solo jugador. Eso sí, reveló que, en el entrenamiento de este viernes, sintió un buen ambiente en el equipo: “Te puedo hablar de todos los jugadores, pero no te puedo decir qué jugador es más importante que otro. Hay un ambiente muy bueno y eso es fundamental”, agregó.





