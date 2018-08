Este fin de semana, se no mediar inconvenientes de última hora, se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura. El partido que captará la mayor atención será el que protagonizarán Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

La renuncia de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol podría ocasionar modificaciones en esta fecha pero, se espera que el tema se resuelva en las próximas horas.

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: todo lo que debes saber del partido

Celestes y cremas llegan motivados a este partidazo. Los cremas llegan de ganar 2 a 1 a Sport Boys y los celestes de golear por 3 a 0 a San Martín.

TORNEO APERTURA: Así se juega la fecha 11

Sábado 4 de agosto



Sport Boys vs. Ayacucho FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Real Garcilaso vs. UTC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega



Sporting Cristal vs. Universitario de Derportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

Domingo 5 de agosto



Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 11 a.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Deportivo Municipal vs. Cantolao

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Lima vs. Universidad San Martín

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva



Sport Rosario vs. Sport Huancayo

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Lunes 6 de agosto



Binacional vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: 25 de Noviembre

