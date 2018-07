El Torneo Apertura no para y a mitad de semana se juega la fecha 8 con encuentros importantes para las aspiraciones de los clubes , de convertirse en el campeón del segundo torneo del año. Aquí te traemos toda la programación de la fecha.

La jornada inicia este martes con el duelo entre Universidad San Martín y Sport Rosario. A las 8 de la noche, Universitario de Deportes buscará recuperar el paso ante Binacional, luego de caer ante Sport Huancayo.

Tabla de Posiciones: resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura



El miércoles Melgar recibe a Alianza Lima en Arequipa, en uno de los partidos más importantes de la fecha. Los blanquiazules son los líderes del torneo y vienen de golear 5-1 a Comerciantes Unidos.



Los arequipeños cayeron ante Sportng Cristal , que esta semana se enfrenta a UTC en calidad de visita. Toma nota a toda la programación de la fecha 8 del Torneo Apertura .

Torneo Apertura: esta es la programación completa de la fecha 8



Martes 24 de julio



Universidad San Martín vs. Sport Rosario

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Árbitro: Luis Seminario



Universitario de Deportes vs. Binacional

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

Árbitro: Jesús Cartagena

Miércoles 25 de julio



Comerciantes Unidos vs. Deportivo Municipal

Hora: 1 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares

Árbitro: Hibert Huamán



Unión Comercio vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio:

Árbitro: José Martínez



Cantolao vs. Sport Boys

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Árbitro: Iván Chang



Melgar vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA

Árbitro: Augusto Menendez

Jueves 26 de julio



UTC vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Árbitro: Edwin Ordoñez



Miércoles 8 de Agosto



Ayacucho vs. Sport Huancayo

Hora: 3 p.m.

Estadio: Eloy Molina

Árbitro: Edurdo Chirinos



