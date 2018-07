El Torneo Apertura vive su fecha 9 y serán solo 6 los partidos que se disputarán este fin de semana. Dos encuentros fueron reprogramados por las 'Fiestas Patrias' y por un pedido del Ministerio del Interior.

A pesar de que el calendario del Torneo Apertura estipulaba que Alianza Lima y Sporting Cristal jueguen el domingo 29 de julio a las 11 de la mañana y 4 de la tarde, respectivamente, los duelos tienen nueva fecha.

Quien sí saltará a la cancha es Universitario de Deportes, Los cremas jugarán el 28 de julio ante Sport Rosario en Huaraz. Deportivo Municipal también tiene partido y enfrentará a Melgar, en Lima el 29 de julio.

Torneo Apertura: la programación de la fecha 9

Sábado 28 de Julio



Binacional vs. Ayacucho FC

Estadio: 25 de Noviembre (Moquegua)

Hora: 1: pm.



Sport Huancayo vs. Unión Comercio

Estadio: Huancayo

Hora: 3:30 pm



Sport Rosario vs. Universitario

Estadio: Rosas Pampa (Huaraz)

Hora: 5:45 pm



Sport Boys vs. San Martín

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Hora: 8:00 pm

Domingo 29 de Julio



Municipal vs. Melgar

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Hora: 1:30 pm



Real Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 6:15 pm

Miércoles 8 de Agosto



Sporting Cristal vs. Cantolao

Estadio: Alberto Gallardo

Hora: 1:00 pm



Alianza Lima vs. UTC

Estadio: Matute

Hora: 8:00 pm

