El Torneo Apertura dejó una primera fecha con pocos goles, pero con equipos con intenciones de darle un giro a lo mostrado en la primera parte del año. Fueron pocos los que ganaron, hubo muchos empates, y este fin de semana venidero podrán tomarse la revancha cuando se juegue la segunda fecha del certamen. Todo arranca el viernes.

Y en esta fecha 2 del Torneo Apertura habrán partidos interesantes como el que afrontará Universitario de Deportes que visitará a UTC en Cajabamba. Esta vez, los cremas deben tomar sus previsiones para no vivir lo mismo que en el Torneo de Verano. Sporting Cristal, en tanto, vuelve al Alberto Gallardo para recibir a Unión Comercio.

Pero el partido de la fecha, por historia y tradición será el que se juegue en Matute: Un necesitado y muy golpeado Alianza Lima recibe a Sport Boys que buscará levantarse tras el empate ante el campeón del Torneo de Verano.

Viernes 25 de mayo



Melgar vs. Ayacucho FC

Estadio: UNSA de Arequipa

Hora: 8:00 pm.



Sábado 26 de mayo



Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo

Estadio: Carlos Olivares de Guadalupe

Hora: 1:00 pm.

UTC vs. Universitario

Estadio: Germán Contreras de Cajabamba

Hora: 3:30 pm.



Municipal vs. Sport Rosario

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 5:45 pm.



Real Garcilaso vs. Binacional

Estadio: Garcilaso de la Vega de Cusco

Hora: 8:00 pm.

Domingo 27 de mayo



Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Estadio: Alberto Gallardo de Lima

Hora: 11:15 am.



Cantolao vs. San Martín

Estadio: Miguel Grau del Callao

Hora: 1:30 pm.



Alianza Lima vs. Sport Boys

Estadio: Alianza Lima de Lima

Hora: 4:00 pm.

