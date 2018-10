Vuelve a rodar el balón por el Torneo Clausura. La Selección Peruana le ganó a Chile y empató con Estados Unidos y ahora toca esperar hasta noviembre para volver a ver en acción a la bicolor ante Ecuador y Costa Rica.

La jornada arranca el viernes con el partido entre Sport Huancayo y Ayacucho FC. El sábado el protagonista será Universitario de Deportes que visitará a Binacional en Moquegua. Los cremas necesitan mantener esa racha ganadora para no volver a zona de descenso.

El domingo, el Torneo Clausura tiene duelos interesantes como el que protagonizarán Sporting Cristal y UTC en el Alberto Gallardo. Alianza Lima recibe a las 4 al líder Melgar con la consigna de hacer respetar la casa.

Torneo Clausura: programación de la fecha 8

Viernes 19 de octubre



Sport Huancayo vs. Ayacucho FC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Huancayo



Sábado 20 de octubre



Binacional vs. Universitario de Deportes

Hora: 1 p.m.

Estadio: 25 de Noviembre



Real Garcilaso vs. Unión Comercio

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



Sport Rosario vs. San Martín

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampa



Sport Boys vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Domingo 21 de octubre



Sporting Cristal vs. UTC

Hora: 11 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Deportivo Municipal vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1.30 p.m.

Hora: Miguel Grau del Callao



Alianza Lima vs. Melgar

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute

