Este fin de semana se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura con duelos realmente emocionantes. Mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal luchan por meterse a la pelea por el liderato, Universitario de Deportes jugará un duelo clave para intentar escapar de los puestos de descenso.

Los blanquiazules enfrentarán Real Garcilaso en el Estadio Nacional y los celestes a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. Los cremas visitarán a Ayacucho FC en Ciudad de Cumaná. Mira la programación completa aquí:

Sábado 29 de setiembre



Binacional vs. Cantolao

Estadio: 25 de Noviembre

Hora: 1:00 pm



Ayacucho vs. Universitario de Deportes

Estadio Ciudad de Cumaná

Hora: 3:30 pm



Sport Rosario vs. Melgar

Estadio Rosas Pampa

Hora 5:45 pm



Sport Boys vs. Melgar

Estadio Miguel Grau

Hora: 8:00 pm



Domingo 30

​

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Estadio Alberto Gallardo

Hora: 11:00 am



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Estadio IPD de Moyobamba

Hora: 3:30 pm



Alianza Lima vs. Real Garcilaso

Estadio Nacional

Hora: 4:00 pm



Sport Huancayo vs. San Martín

Estadio Huancayo

Hora: 6:15 pm