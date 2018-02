Se juega la tercera fecha del Torneo de Verano y el fin de semana se pintará de blanquiazul y celestes. Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizan el partido de la fecha en Matute. Un duelo que es esperado por los hinchas.

Alianza Lima llega motivado luego de lograr un gran triunfo en la altura de Ayacucho. Los íntimos ganaron por 2-1 y recuperaron el paso luego de empatar en casa en la primera fecha. Los celestes debutaron

Universitario de Deportes buscará un triunfo en el Estadio Nacional cuando enfrente a San Martín en calidad de visita. Los cremas cayeron en el monumental (UTC les ganó 1-0) y los santos llegan con una victoria ante Comerciantes Unidos en el estadio Carlos Olivares de Guadalupe.

Para que no te pierdas ningún detalle de la fecha 3 del Torneo de Verano te jugamos la programación completa con la hora y fecha de cada encuentro.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3:

Viernes 16



San Martín vs. Universitario de Deportes

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional



Sábado 17



Comerciantes Unidos vs. Ayacucho

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Real Garcilaso vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega



Sport Rosario vs. UTC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Sport Boys vs. Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Domingo 18



Deportivo Municipal vs. Cantolao

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Miguel Grau





Alianza Lima. vs. Sporting Cristal:

Hora: 4 p.m.

Estadio: Matute



Lunes 19



Binacional vs. Sport Huancayo

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA



