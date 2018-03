Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 6

La pelotita no se detiene y este fin de semana sigue el fútbol. Se juega la fecha 6 del Torneo de Verano y los hinchas ya toman nota de la fecha y hora en la que juegan sus equipos. Te la ponemos fácil y te jugamos toda la programación.

El sábado Sporting Cristal abre la fecha 6 del Torneo de Verano visitando a San Martín en el Alberto Gallardo. El domingo Universitario de Deportes buscará su segundo triunfo cuando reciba a Ayacucho FC en el Monumental.

Tabla de posiciones del Torneo de Verano: resultados de la fecha 5



Alianza Lima se va a Huaraz a enfrentar a Sport Rosario. Una fecha 6 del Torneo de Verano que promete fútbol y goles.

PROGRAMACIÓN COMPLETA - FECHA 6

Sábado 3 de Marzo



San Martín vs. Sporting Cristal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Árbitro: Hibert Villegas



Sport Huancayo vs. Real Garcilaso

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo

Árbitro: Iván Chang



Sport Boys vs. Cantolao

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Árbitro: Joel Alarcón

Domingo 4 de Marzo



UTC vs. Comerciantes Unidos

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Por confirmar

Árbitro: Augusto Menéndez



Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental

Árbitro: Diego Haro



Sport Rosario vs. Alianza Lima

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Rosas Pampas

Árbitro: Jorge Panta



Lunes 5 de marzo



Unión Comercio vs. Melgar

Hora: 3 p.m.

Estadio: IPD Nueva Cajamarca

Árbitro: Kevin Ortega



Binacional vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA

Árbitro: Luis Garay

