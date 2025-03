Sporting Cristal está atravesando por un mal momento en este arranque de temporada y su octava posición en el Torneo Apertura explica lo mucho que le está costando al equipo ser competitivo para estar en el pelotón de arriba. Sumado a eso, la seguidilla de lesiones han convertido el departamento médico del club en una verdadera enfermería, algo que se vuelve a confirmar con lo último sobre el estado físico de Christofer Gonzales.

Sucede que, según informó el periodista Wilmer Robles, el mediocampista de 32 años no terminó bien tras el último partido frente a Melgar, donde los rimenses cayeron por 1-0. Aunque tras ser cambiado a los 77′ por Jostin Alarcón no se reportó ninguna lesión, el diagnóstico arrojó que padece de una distensión de los ligamentos de la rodilla izquierda.

A falta de que Sporting Cristal lo comunique de manera oficial, todo hace indicar que el volante estará algunas semanas en proceso de rehabilitación para recuperarse y estar al 100 %. Dentro esta mala noticia, lo positivo es que la Liga 1 Te Apuesto entró en receso por los partidos de la Selección Peruana y Gonzales tendrá el tiempo suficiente para estar apto para Guillermo Farré.

Christofer Gonzales volvió a Sporting Cristal a mediados del 2024. (Foto: Sporting Cristal)

Curiosamente, si bien había ingresado frente a Alianza Universidad y Alianza Lima, Christofer tuvo su primera titularidad en la temporada en el encuentro contra Melgar. No obstante, se le notó muy lejos de su mejor versión, jugando más pegado a la banda izquierda y con serios problemas para ser el conductor que necesitaba su equipo.

No es una exageración decir que en estos momentos Sporting Cristal es una enfermería. Si bien Leandro Sosa se recuperó y tuvo minutos frente a Melgar, hay otros jugadores que todavía está atravesando por un proceso de recuperación. Ese es el caso de Jhilmar Lora, quien padece un esguince de segundo grado en el tobillo derecho y aún tiene para algunas semanas más entre algodones.

No nos olvidemos de Gustavo Cazonatti, seguramente la baja más sensible que hay hasta el momento en Sporting Cristal. El brasileño se rompió los ligamentos y el menisco ante Sport Boys, por lo que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada. Otros jugadores que están en recuperación son: Renato Solís, Leonardo Díaz, Luis Iberico, Fernando Pacheco y Yoshimar Yotún.

En Sporting Cristal esperan recuperar a Yoshimar Yotún para el mes de abril. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 a manos de Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de tres semanas cuando reciba a Deportivo Binacional –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, WIN TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





