Leao Butrón volvió a protagonizar una divertida conversación con su hija Daniela en Twitter. El arquero de Alianza Lima no aguantó comentar una publicación de su engreía quien se encuentra estudiando en España.

Daniela Butrón publicó una foto en Toledo, España y escribió en Twitter: "Vivir para viajar, eso es" y de inmediato el arquero blanquiazul comentó: "Ya ya, ya, cómo que vivir para viajar, si viajaste PARA ESTUDIAR!! No se olvide señorita".

La hija del arquero de Alianza Lima tampoco dudó en responder a su papá. "Ay Leito, no seas aguafiestas... se puede hacer las dos cosas, ya estoy planeando próximo destino ah, no me hagas renegar o me voy de shopping".

No es la primera vez que el jugador de Alianza Lima y su hija intercambian divertidos diálogos en Twitter. El año pasado el portero reprochó a su hija por ver a Dani Alves cuando debía estar estudiando.

