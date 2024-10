Cuando Diego López imaginó cómo sería su debut en Primera División, jamás pensó que se daría en un partido atípico donde recibiría 12 goles, quedando en la historia del fútbol peruano bajo un contexto lamentable. Y es que el amplio marcador no solo se explica a partir de la evidente superioridad de Sporting Cristal, sino también en la irresponsabilidad de los directivos de Unión Comercio, quienes no midieron las consecuencias y lo expusieron a él junto a sus compañeros. Con 19 años y la ilusión de que su estreno se diera de otra manera, sus lágrimas tras el pitazo final son el fiel reflejo de un sistema que no protege a los más jóvenes cuando son utilizados para cumplir con el calendario, y no para promover como se debe a las divisiones menores.

Los altos mandos de Unión Comercio decidieron liberar al plantel principal durante la noche previa al encuentro, bajo ninguna justificación que se conozca hasta el día de hoy. Así pues, citaron a los jugadores de la reserva para que den la cara por el equipo ante los rimenses, y cuando esto se hizo público generó mucha intriga por lo inesperado de la medida. Todos vimos el desenlace y el mundo entero fue testigo de otro capítulo más que pone en evidencia la criollada con la que se manejan algunos clubes de la Liga 1. Como el ‘Poderoso’ perdió la categoría hace algunas fechas, a sus dirigentes poco o nada les importó ser parte de este papelón.

Para clarificar el asunto, Depor charló con Jhonny Baldovino, abogado y asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), quien puso los puntos sobre las íes para tocar este delicado hecho e ir más allá de lo que se vio en la transmisión. “Es raro que haya jugado el equipo de reserva. Ahora, eso no está prohibido, porque los chicos tienen contrato profesional. Lo raro es que Unión Comercio iba a jugar con su plantel principal, pero no sabemos por qué los liberaron un día antes”, comentó.

Diego López, portero de Unión Comercio, lloró tras el partido ante Sporting Cristal. (Foto: Unión Comercio)

Al ser un suceso donde hay muchas preguntas por responder y decisiones por aclarar, Baldovino apuntó a la Gerencia de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual debería investigar lo que hay detrás de la liberación de los jugadores de Unión Comercio. Al referirse sobre este punto, el abogado hizo hincapié en la incapacidad de esta área para resolver los casos que persigue y que de alguna u otra manera no ayuda a que el campeonato sea lo más transparente posible.

“No sé si es por falta de gente o por falta de apoyo, pero al final la Gerencia Integridad se dedica a perseguir varias cosas y finalmente casi nunca llega a nada. Eso es lo preocupante. Es muy difícil que de un día para otro le digan a los jugadores ‘no juegas’ y los liberen como si nada. Por eso, de que ha pasado algo, ha pasado algo, pero no se conoce y tiene que esclarecerse”, señaló. Recordemos que la Gerencia de Integridad de la FPF está encabezada por Ángel Suárez.

¿Jugadores borrachos y vendidos?

Previo al partido en Tarapoto, Christian Chávez, vicepresidente de Unión Comercio, hizo una polémica publicación en su cuenta de Instagram y puso en tela de juicio el profesionalismo de los jugadores que aquel día no estuvieron en la cancha. “Último partido en casa de Liga 1. Seguramente nos vamos a comer una goleada, pero prefiero jugar con estos jóvenes que tratan de salir adelante, que jugar con vendidos y borrachos”, escribió en un post que horas después fue borrado, tras hacerse viral en todas las redes sociales.

Jhonny Baldovino no pasó por alto lo manifestado por Chávez y sostuvo lo siguiente: “Es criticable lo que hizo. El tema es: ¿qué hubiese pasado si nadie se daba cuenta de esto más allá de la goleada? Porque finalmente el club tiene a los jugadores con contrato y los puede utilizar, pero el comentario del vicepresidente genera suspicacias, toda una sospecha. Él alegremente se expresa así, pero luego los libera y no los hace jugar el domingo. ¿Raro, no?”.

La publicación de Christian Chávez, vicepresidente de Unión Comercio. (Imagen: Instagram)

Por otro lado, haber sido expuestos de esta manera podría generar un efecto negativo en estos jugadores que recién están comenzado su carrera profesional. Al respecto, Baldovino sostuvo que la SAFAP ya conversó directamente con los juveniles y se encuentran bien, conscientes de que no son los responsables de la goleada. Hay que mencionar que, así como varios pertenecían a la reserva y todavía no habían debutado en la Liga 1, algunos ya habían alternado con el primer equipo durante la temporada.

“Todos estaban entrenando con el equipo principal, pero básicamente son los que jugaron el Torneo de Reservas. Mantuvimos contactos con ellos y están tranquilos, porque saben que no tienen la responsabilidad de lo que pasó el fin de semana”, precisó. Quien también dio un mensaje de respaldo para los chicos y específicamente para el portero Diego López, fue Pedro Gallese, uno de los capitanes de la Selección Peruana: “El puesto de arquero es para valientes y sé que tú lo eres, que esto te sirva de motivación para la larga carrera que tendrás. No caigas, siempre cabeza arriba. Te deseo lo mejor, no pares de entrenarte”, escribió el ‘Pulpo’ en su Instagram.

El fútbol peruano, una criollada hecha pelota

En referencia a la imagen que deja el fútbol peruano después de lo sucedido, Jhonny Baldovino no se guardó nada y responsabilizó a los clubes que se manejan como Unión Comercio. “Los clubes, en este caso Unión Comercio, no valoran realmente el producto. En lugar de terminar el año con normalidad, ellos mismos atentan contra el torneo, contra la venta, contra el producto. Se atentan contra su propio negocio. Porque como tú dices, esto no le gusta al mundo, y alguien que quisiera invertir en el Perú, en el torneo peruano, va a ver que ni los propios dirigentes locales de preocupan por trabajar con seriedad en su institución”, explicó.

“Los mismos clubes no ponen seriedad en el torneo. Y eso perjudica el producto fútbol, definitivamente. Hay la sensación de que todo es un desgobierno, y que todo el mundo hace lo que le da la gana. Lo mismo pasó con Carlos Stein en Segunda División, se fueron todos y solo quedaron los chicos. Lo que pasa es que no los golearon, por eso no se hizo tan público, solo perdieron”, añadió.

Unión Comercio jugará la Liga 2 en la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

En esa misma línea, Baldovino habló sobre la responsabilidad que debería asumir la FPF en un caso como este, pidiendo respuestas claras por parte de Unión Comercio. “La federación tendría que hablar con los dirigentes. En este caso con la gente del Unión Comercio. Decirles ‘¿qué estás haciendo? ¿Por qué perjudicas de esta manera la imagen del fútbol?’. Deberían tener un código entre ellos, por lo menos para cuidar el producto”, agregó.

Finalmente, el asesor legal de la SAFAP dejó una reflexión sobre lo sucedido y la lección que nos deja pensando a futuro. “Hay que tener mucho más cuidado con el producto y no hacernos daños a nosotros mismos. Tampoco exponer a chicos que todavía no están preparados para la alta competencia a este tipo de situaciones. Porque más que ayudarlos, los perjudicas. Obviamente ese chico, el arquero, es el más perjudicado, porque va a salir durante toda su vida a figurar que fue el arquero del equipo al que le metieron los 12 goles. Hay que tener más cuidado por el lado humano”, puntualizó. Fue un 12-0 histórico, pero con un trasfondo que va más allá del resultado y lo anecdótico. ¿Aprenderemos de esto?

Sporting Cristal registró la mayor goleada en la historia del fútbol peruano. (Foto: Sporting Cristal)





