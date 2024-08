Recientemente Sport Boys vivió un caso de violencia en sus instalaciones: hinchas fueron a agredir a los jugadores rosados luego de que el equipo perdiera por 6-2 ante Mannucci y una casa de apuestas denunciara un posible amaño de partido. Es cierto que después se rectificó, pero fue un acto irresponsable que desencadenó un ataque. Depor conversó en exclusiva con Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), quien reveló que existen futbolistas de otros clubes que están siendo amenazados. Este es el caso de los miembros del plantel de Unión Comercio. Recordemos que el ‘Poderoso de San Martín’ se ubica en la última posición de la tabla acumulada de la Liga 1 2024 y es candidato a descender a finales de la temporada.

El conjunto dirigido por Kenji Aparicio no puede levantar cabeza -lleva tres derrotas consecutivas- y sigue hundido en el fondo de la tabla del Torneo Clausura y también en el acumulado. Esta lamentable situación ha provocado que los jugadores del cuadro selvático comiencen a ser amenazados por otras personas, quienes aparentemente serían hinchas del club.

“Es más, ya tenemos denuncias de algunos chicos de Unión Comercio, que dicen que están siendo amenazados por alguna hinchada por temas parecidos. Esto ya se está volviendo en una práctica común, donde la gente se siente con el derecho de exigirle a los jugadores con este tipo de acciones (agresiones)”, dijo Silva a Depor.

Roberto aseguró que existe preocupación por estas amenazas y exigió a los clubes que puedan reforzar la seguridad para cuidar a sus futbolistas. “La seguridad de los trabajadores es responsabilidad del empleador, y nadie lo menciona. Tú no puedes permitir que a tu centro de trabajo ingrese gente que no corresponde. Tú como empleador tienes que garantizar la seguridad de tu empleado, es lo que corresponde”, agregó.

Respecto a los mecanismos de la SAFAP para hacer efectiva la denuncia de un futbolista, Silva comentó lo siguiente: “Desde el año pasado venimos trabajando en un proyecto con FIFPro, que es el gremio en el mundo. Se creó un mecanismo de denuncias para jugadores y eso ya está implementado. Lo ejecutamos desde inicios de año y ahora estamos haciendo las visitas para entregarles a todos los jugadores un código, con el que podrán ingresar a una plataforma donde pondrán hacer su denuncia, incluso de manera anónima. Esas denuncias que llegan a FIFPro y la FIFA, se sabe que son hechas solo por jugadores de fútbol”.

Roberto Silva. (Foto: SAFAP)





Unión Comercio es candidato a descender

Unión Comercio quedó último en el Torneo Apertura y está repitiendo el mismo camino en el Torneo Clausura, en el que apenas ha logrado cuatro puntos tras siete jornadas disputadas. En la tabla acumulada tiene 13 unidades y se ubica en la última posición. Carlos A. Mannucci, que también está en zona de descenso, tiene 22 puntos y aún está luchando por la permanencia en la Primera División.

Es cierto que todavía quedan varias jornadas para jugarse y no existe una diferencia de puntos muy grande, pero la realidad que es el club de Tarapoto no presenta un buen juego y pierde unidades no solo de visita, sino también de local. Por ejemplo, en su último partido en casa cayó por 1-0 ante Sport Huancayo, sumando su segunda derrota consecutiva.

El próximo partido del ‘Poderoso’ será ante Cusco FC en el estadio Municipal Carlos Vidaurre Garcia, por la novena jornada del Torneo Clausura 2024. Este compromiso está programado para jugarse el lunes 26 de agosto desde la 1:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido a través de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR