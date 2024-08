Unión Comercio vs. Cusco FC EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El duelo está pactado para jugarse este lunes 26 de agosto en el estadio Carlos Vidaurre García, desde la 1:00 p.m. (horario en Perú y Colombia). El choque será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Mira cómo llegan ambos equipos al encuentro y otros detalles en la web de Depor.

Unión Comercio llega a este partido después de perder en condición de visita contra Deportivo Garcilaso (3-1), el partido anterior a ese perdió en condición de local contra Sport Huancayo (0-1). Por esta razón, urge de una victoria para poder sumar e intentar salvar la categoría.

Las tres derrotas consecutivas ante Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo y UTC sentaron bastante mal en el equipo de Tarapoto, actualmente se ubican últimos con 4 puntos en el Clausura. La única victoria relevante que lograron de locales fue ganarle a Melgar y luego no han podido salir victoriosos. Cabe resaltar que también son últimos en la tabla acumulada.

Cusco FC llega a este partido después de empatar en condición de local contra Universitario (1-1), el partido anterior a ese empató en condición de visita contra Alianza Atlético (1-1). Los dorados quieren seguir firme en un su lucha por insertarse a un torneo internacional.

Los dirigidos por Miguel Rondinelli tuvieron un mal inicio en el Torneo Clausura con dos derrotas consecutivas, pero no tardaron mucho tiempo en recuperar su nivel. Por lo pronto, cuentan con seis partidos consecutivos sin perder, ubicándose en el puesto 3 de la tabla de posiciones.

Unión Comercio: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 21/8/2024 Deportivo Garcilaso 3-1 Unión Comercio Clausura 2024 17/8/2024 Unión Comercio 0-1 Sport Huancayo Clausura 2024 9/8/2024 UTC 3-1 Unión Comercio Clausura 2024 4/8/2024 Unión Comercio 2-1 Melgar Clausura 2024 30/7/2024 Alianza Lima 1-0 Unión Comercio Clausura 2024

Cusco FC: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 20/8/2024 Cusco FC 1-1 Universitario Clausura 2024 15/8/2024 Alianza Atlético 1-1 Cusco FC Clausura 2024 11/8/2024 Cusco FC 2-1 César Vallejo Clausura 2024 5/8/2024 Cusco FC 3-1 Sport Boys Clausura 2024 29/7/2024 Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC Clausura 2024

Unión Comercio vs. Cusco FC: últimos cinco partidos

29/3/2024 Cusco FC 1-0 Unión Comercio Apertura 2024 4/8/2023 Unión Comercio 2-1 Cusco FC Clausur 6/3/2023 Cusco FC 2-1 Unión Comercio Apertura 2023 3/7/2022 Cusco FC 4-1 Unión Comercio Liga 2 3/4/2022 Unión Comercio 1-0 Cusco FC Liga 2

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs Cusco FC?

El encuentro entre Unión Comercio vs Cusco FC está programado para este domingo 4 de agosto desde las 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Unión Comercio vs Cusco FC?

El partido entre Unión Comercio vs Cusco FC se jugará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Unión Comercio vs Cusco FC?





