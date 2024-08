Alianza Lima volvió a la capital peruana este domingo desde Andahuaylas. Luego de superar a Los Chankas (1-0), en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura Liga 1 2024, el cuadro íntimo pisó el aeropuerto limeño, donde varios de sus hinchas lo estuvieron esperando. Además de Pablo Sabbag, autor del único gol del encuentro, uno de los más buscados por los medios fue Bruno Marioni, gerente deportivo del club. Tras la desvinculación de Paolo Guerrero de la Universidad César Vallejo (UCV), y ante el inminente cierre del mercado de fichajes en el país, el argentino se ha convertido en un directivo muy solicitado.

En esa línea, consultado sobre la posibilidad de fichar más jugadores para el Torneo Clausura, especialmente ante la lesión del panameño Cecilio Waterman, que por una lesión en el hombro no jugará más en lo que queda del campeonato, Marioni dejó las cosas muy claras.

“El mercado para todos los equipos cierra el 30 de agosto. Hasta ese momento nosotros podemos vender jugadores y podemos incorporar jugadores. Cuando tengamos algo que comunicar, lo comunicaré”, dijo el también exfutbolista de Boca Juniors, visiblemente incómodo por la insistencia de los medios en el caso de Paolo Guerrero.

Y es que desde su salida del aeropuerto, Bruno Marioni fue consultado hasta el cansancio por la posible llegada del ‘Depredador’ a La Victoria. “Todos sabemos que tuvo una situación con su club y que tiene autorización. Se entiende al día de lunes para liberarse. No creo que sea prudente hablar de supuestos”, dijo.

Como mencionó Bruno Marioni en la previa del partido ante Los Chankas, en Alianza Lima esperarán los plazos de la desvinculación total de Guerrero de la UCV. “Los caminos de Paolo y de Alianza no se han podido cruzar en los últimos años. Hay que esperar a ver si podemos cambiar eso. No, pero no hay una información”.

Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 9 6 2 1 14 5 9 20 2 Universitario 9 5 3 1 16 6 10 18 3 Sporting Cristal 9 4 3 2 22 10 12 15 4 Cusco FC 8 4 2 2 13 9 4 14 5 Alianza Atlético 9 3 5 1 9 6 3 14 6 Melgar 7 4 1 2 14 8 6 13 7 ADT 8 3 3 2 11 9 2 12 8 Deportivo Garcilaso 8 4 0 4 9 8 1 12 9 Sport Huancayo 8 3 3 2 8 9 -1 12 10 Atlético Grau 7 2 4 1 8 5 3 10 11 Los Chankas 9 2 4 3 11 11 0 10 12 Cienciano 8 3 1 4 6 13 -7 10 13 Sport Boys 9 3 1 5 11 21 -10 10 14 UTC 9 2 3 4 8 13 -5 9 15 Carlos A. Mannucci 8 2 2 4 12 19 -7 8 16 César Vallejo 9 1 2 6 9 16 -7 5 17 Comerciantes Unidos 7 1 2 4 7 14 -7 5 18 Unión Comercio 7 1 1 5 5 11 -6 4





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





Luego del partido en Andahuaylas, Alianza Lima se enfrentará el 14 de setiembre contra Carlos Mannuci . El inicio del encuentro está fijado para las 7:00 p.m.. Por la fecha 10, el encuentro será transmitido para el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





¿Cómo se define la Liga 1 2024?





Para esta campaña, se incluirá un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada certamen asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los ocho primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre ganador tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.

