Luego de los últimos partidos realizados en el estadio Monumental, los vecinos que viven a los alrededores se quejaron de actos delictuosos. Un reportaje de Latina Noticias demostró cómo se rompieron lunas, se pintaron fachadas, entre otras cosas. A raíz de estos incidentes, el alcalde de Ate, Franco Vidal, había anunciado “clausurar” el recinto deportivo de Universitario de Deportes si no se tomaban las medidas preventivas; sin embargo, a través de sus redes sociales, aclaró el panorama para los hinchas cremas.

En la nota televisiva, el burgomaestre apuntó que planteó una propuesta a inicios de 2023 para que los “malos hinchas” no hagan desmanes por las calles aledañas al Monumental, pero todavía no ha llegado a un punto final con la directiva merengue. “La medida drástica que vamos a tomar es que no se den más partidos en el estadio”, comentó en primera instancia.

“Yo le he pedido a Universitario de Deportes coordinar la contratación de buses, de tal forma que todos los hinchas, los barristas, lleguen a un determinado punto y puedan bajar. Yo me comuniqué con ellos hace meses, nos comunicaron que van a evaluar esa medida. También se lo ha señalado el alcalde de La Molina, con quien tenemos la misma perspectiva”, añadió Vidal Morales en el reportaje.





Alcalde aclaró el tema para los hinchas

Luego de sus declaraciones públicas, muchos aficionados de Universitario de Deportes pensaron que el alcalde tenía definido cerrar el estadio por los problemas presentados en el reportaje. Sin embargo, el mismo burgomaestre se percató de estos comentarios y aclaró el tema a través de su cuenta oficial de Instagram.

Franco Vidal contestó -de forma contundente- a una publicación que sostenía que se iba a clausurar el coloso de Ate. “A todos esos tecleros de Instagram, no se va a cerrar el Monumental, lo que sí propongo es que se contraten buses para no perjudicar a todos los vecinos de los alrededores que no pueden ni salir de sus casas porque hay carros estacionados”, señaló este jueves.

La medida del burgomaestre es que estos buses sirvan para desplazar a los hinchas y también para que los asistentes a los partidos de la ‘U’ y otros eventos deportivos no obstruyan las calles y veredas de las casas con sus vehículos, lo que representa un fastidio para los residentes de la zona.





Final de Liga Femenina en el Monumental

Cabe destacar que la gran final de la Liga Femenina, entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, se definirá en el estadio Monumental. La ida se jugará en Matute el domingo 27 de agosto; mientras que la vuelta será en el recinto de Ate el sábado 2 de setiembre desde las 19.00 horas (horario en Perú).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO