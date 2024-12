Hay muchos artífices del momento que vive Universitario de Deportes, desde la cabeza como Jean Ferrari en el cargo de administrador, pasando por la estrategia de Fabían Bustos en la dirección técnica y las figuras sobresalientes del plantel bicampeón. Dentro de los nombres importantes dentro del camerín, se destaca Aldo Corzo, capitán y lider del equipo. El ‘Mazo’ fue pieza clave tanto en el título del 2023 como en el bicampeonato al mantener una regularidad importante, en este caso en la campaña 2024.

Ahora, pensando en la próxima campaña, el defensor de 35 años dejó en claro cuáles serán los objetivos del club. En una entrevista para DSports, Corzo se refirió a la deuda que tienen a nivel internacional, la cual esperan cambiar en 2025 y superar la fase de grupos, instancia donde no se ve a un equipo nacional desde 2014. “Como peruano, quisiera que a todos los equipos peruanos les vaya bien en la Libertadores. Hace mucho que no se clasifica a la siguiente fase, y queremos romper esa racha. Dios quiera que sea la ‘U’. Tenemos ese objetivo”, aseguró.

“La gran premisa es clasificar a la siguiente fase. Por resultados, en la Copa nos fue mal [este año], quedamos últimos, pero sintió que competimos los partidos, pero siento que nos faltó ese paso de calidad para clasificar. Para cambiarlo, no solamente es traer refuerzos, los jugadores tienen que tener la mentalidad para ganar”, añadió.

El ‘Mazo’ también revivió el tenso momento que pasó en Andahuaylas, durante el partido de Los Chankas en la última fecha del Torneo Clausura. “Fue un partido con mucha presión. Por más que tengamos experiencia, jugar en la altura contra un rival difícil y motivado siempre es complicado. El equipo jugó como si estuviera en el llano, aunque los primeros 15 minutos fueron duros, logramos acomodarnos”, sostuvo.

En esta misma línea, contó cuál fue la reacción del equipo a los otros resultados en simultáneo, específicamente a la caída de Alianza Lima en Matute. “No lo esperábamos. No pregunté el marcador hasta el mediotiempo porque me distraigo. Les decía a los muchachos que debíamos enfocarnos en ganar. Cuando Cusco marcó, eso nos incentivó a buscar más el gol. Pero, tras el segundo, bajamos el afán de anotar y nos concentramos en no perder el partido”, apuntó.

Por otro lado, y hablando a nivel seleccion, Corzo opinó sobre lo dicho por Paolo Guerrero, quien deslindó que ante Argentina pueda que haya sido su último partido con Perú. “Paolo es un jugador histórico en el país, a veces me da entre bronca y pena que le peguen tanto. A veces la gente se olvida lo que hizo en la selección [...] Nosotros somos los que ponemos la cara y asumismos esto, tienen que salir nuevos jugadores y dar el golpe de calidad”, finalizó.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

