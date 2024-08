Cuando el plantel de Universitario de Deportes llegó a la ‘Incontrastable’ para el partido frente a Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2024, sabían que el trámite del duelo no solo sería futbolísticos, sino también físico. Con el correr de los minutos, era inevitable que los 3259 m.s.n.m. no hicieran efecto y los jugadores cremas empezaran a sentir el desgaste dentro del terreno de juego. Sin embargo, hubo uno que no dejó de correr: Alex Valera.

Incluso cuando el ‘Rojo Matador’ se puso adelante en el marcador con el tanto de Lucas Cano, el pomalqueño no dejó de correr. Por más que su rostro graficara claramente los signos de su agotamiento, él siguió empujando a la ‘U’ hacia adelante porque creía que el empate era posible. Y es que a pesar de que a lo largo del año les ha costado ganar en ciudades de altura, los merengues no podían darse el lujo de volver a Lima con las manos vacías.

Por eso el golazo que marcó a los 86′, además de candidatearse como uno de los mejores de la Liga 1 2024, podría ser determinante para el desenlace del campeonato y quizás tenga una mejor valoración si es que el bicampeonato termina siendo una realidad. Valera confió más que nadie y ese testarazo para colgar a Joel Pinto fue el reflejo de su insistencia, la misma que lo pone en una relación de amor-odio con la hinchada crema.

Tras el pitazo final, Alex conversó con L1 MAX y descargó todo lo que sentía después de un extenuante encuentro. “Ha sido un partido muy duro. Es una localía muy fuerte, el sol, la cancha seca, el horario, la altura. A pesar de eso, pudimos empatar el partido metiéndole todo. El equipo lo peleó, pasó factura la altura, yo creo que ha sido muy fuerte. No hay nada que reprochar al equipo que metió hasta el último. No nos dimos por muertos y seguimos peleando, sobrado metíamos el segundo gol”, afirmó.

Respecto a su gol, el décimo que marca en lo que va de la temporada, Alex Valera consideró que más importante que ponerse a pensar si es el mejor de su carrera, es que Universitario continúe sumando en lo que resta del Torneo Clausura. Cada semana se juegan una final y ya no pueden tropezar más. “Creo que sí. Más que el gol, fue importante haber ayudado al equipo a sumar un punto”, apuntó.

Todavía restan 11 jornadas para que finalice el segundo certamen del año, por lo que el exjugador de Deportivo Llacuabamba no se confía y se enfoca en ir paso a paso, sin enfocarse demasiado en la tabla de posiciones. “Falta bastante todavía. Este es un gran paso. Nosotros estamos en deuda porque todavía no sacamos un triunfo en la altura, pero vamos a seguir luchando, todavía quedan muchos partidos y tenemos que seguir trabajando”, aseveró.

La ‘U’ tiene un calendario muy apretado de aquí en adelante y necesita mejorar en su funcionamiento colectivo para ser un equipo más sólido, sobre todo del mediocampo hacia adelante. En esa línea, Valera ahora apunta a vencer a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y seguir en el camino correcto rumbo al título en el año del centenario del club. “Ahora nos toca un partido de local, tenemos que sumar e ir paso a paso”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate por 1-1 con Sport Huancayo, Universitario volverá a jugar la próxima semana, cuando reciba a Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el viernes 16 de agosto desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión digital en la plataforma de Movistar TV App

El ‘Pedacito de Cielo’ llegará a este enfrentamiento tras perder por 1-0 ante Alianza Atlético en condición local, por lo que están urgidos de una victoria para recuperar aquellos puntos que perdieron en su recinto. En tal sentido, podríamos tener un duelo bastante disputado en Ate, considerando que la ‘U’ tampoco puede darse el lujo de ceder más unidades si quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Ya vimos que también se le pueden complicar los partidos en donde son favoritos, tal como pasó en el triunfo sobre UTC con el tanto agónico de Gabriel Costa.





