Eso sí, dejó un mensaje entre líneas que sacará roncha en La Victoria. “Vamos a seguir peleando, pero el campeonato termina en diciembre”, dijo Ferrari. Consultado sobre el arbitraje peruano, soltó otra polémica pero sincera frase. “No confío en el árbitro peruano. Se ha vuelto costumbre que cuando se empiezan a definir campeonatos, comienzan los problemas arbitrales”. Razón no le falta.

Por otro lado, la implementación del VAR no es la solución inmediata para los problemas arbitrales. “Quienes van a manejar el VAR son los mismos árbitros que dirigen el fútbol peruano, así que no va a ser una solución inmediata. Estamos peleando el campeonato”.

La pizarra de Fossati

En lo futbolístico, el técnico uruguayo Jorge Fossati alista variantes para suplir a los tres expulsados (Aldo Corzo, Nelson Cabanillas y Rodrigo Ureña), así como el suspendido por acumular su quinta tarjeta amarilla (Williams Riveros) para el juego de este viernes ante la César Vallejo en el estadio Monumental. El ‘Flaco’ tendrá que replantear su esquema ‘madre’ desde la retaguardia crema.

Si bien no ha definido el once a emplear, se perfilan algunos nombres que siempre son recambio del primer equipo. Por ejemplo Hugo Ancajima, José Bolívar, Alfonso Barco (Jorge Murrugarra) y José Saravia. Eso sí, no hay margen de error frente a los ‘poetas’, pues necesitan ganar para seguir aferrándose al milagro de ganar el Apertura, aunque los íntimos les llevan ocho puntos de diferencia y restan nueve en juego.

Cabe recordar que Universitario ya no tiene margen de error. El cuadro crema está obligado a ganarle a César Vallejo en el Monumental de Ate para seguir en carrera por el Apertura, dados los ocho puntos de ventaja que le lleva el líder Alianza Lima a falta de 4 fechas para el final del primer torneo del año.

Con 12 puntos en disputa, si Universitario pierde y Alianza Lima vence a Melgar (de visita), la diferencia será de 11 puntos con 9 por disputar, por lo que el cuadro íntimo se coronará campeón automáticamente. Solo una victoria ante los trujillanos alargará la pugna, y en caso también ganen los dirigidos por Guillermo Salas, al final de este viernes la diferencia se mantendría en 8 puntos con 9 por jugarse.

