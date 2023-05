Hace un par de días, Vallejo presentó un documento reclamando que las decisiones del árbitro Sebastián Lozano perjudicaron sus intereses en la derrota ante Alianza Lima; y el último domingo, Jean Ferrari alegó que iba a pedir terna extranjera después de los polémicos fallos de Augusto Menéndez, quien expulsó a tres jugadores cremas en la caída de Universitario en Sullana.

Y aunque la FPF espera implementar el VAR para el Clausura, y así evitar futuras polémicas, los árbitros siguen estando en el ‘ojo de la tormenta’. Por ello, Depor conversó con Winston Reátegui, exárbitro FIFA, quien habló sobre los recientes reclamos de los equipos y las decisiones de los jueces en los últimos partidos. Del mismo se refirió a la llegada del videoarbitraje al campeonato peruano.

Winston Reátegui fue árbitro durante 15 años. Se retiró de la profesión en 2010. (Difusión)

En estas últimas fechas del Apertura siente que se han incrementando los reclamos por decisiones polémicas de los árbitros...

Lo que pasa es que siempre en las últimas fechas cuando ya se ingresan en la etapa de definición, siempre hay este tipo de pedidos, requerimientos, existe pues un temperamento distinto que cuando recién se empieza el torneo. Cada equipo está en su estricto derecho de solicitar lo que ellos crean conveniente. Universitario, tengo entendido, que ha solicitado que vengan árbitros extranjeros a dirigir.

Cuando se llega a la recta final, los errores arbitrales también se ponen más en evidencia...

Claro, lo que se trata siempre en estas instancias es minimizar los errores arbitrales, que siempre van a haber, pero en el fundamento lo que se trata es que estos errores arbitrales, que siempre los va a haber, no redunden en el resultado del partido. En Sullana quedó la sensación de que hubo una mala conducción (arbitraje) y que esto dio como resultado el desborde el partido, que hayan expulsados y que no se tomen las mejores decisiones. Cuando un árbitro incide en el resultado de un partido, no puede ser definitivamente un buen arbitraje.

El manejo de los partidos es un tema muy clave, en Sullana se vio que al árbitro se le escapó con cinco expulsiones...

El árbitro siempre debe mantener el flujo normal del partido, tiene que tener un trabajo previo, tiene que planificar, conocer a los equipos, las tácticas y el inicio del partido, el árbitro tiene que estar preparado para lo inesperado. Lo básico siempre es que el árbitro tiene que tener consistencia en sus decisiones para que el fútbol entienda sus criterios, eso es lo más importante. No basta saber el reglamento. Hay árbitros que le toman las pruebas escritas y sacan 20, pero lo pones en una cancha y tienen una nota desaprobatoria y al revés hay árbitros que tú les tomas una prueba escrita y salen jalados, pero lo pones en una cancha y lo hacen bien. En Sullana, el fútbol no entendió sus criterios [del árbitro], quedó la sensación de que hubo una desproporcionalidad en sus fallos y eso es lo que llama poderosamente la atención, más aún si estamos hablando de un árbitro internacional, no estamos hablando de un árbitro novato que de repente se apresuraron en la CONAR en darle un partido caliente, no, estamos hablando de un árbitro que ya tiene algunos años en la categoría internacional, ha dirigido clásicos, ha salido afuera a dirigir, entonces esos árbitros son los que tienen que demostrar su capacidad, su experiencia, todo ese bagaje que debe tener un árbitro internacional. Queda esa sensación que el flujo no fue el normal en el partido y hubo desproporción en los fallos.

¿Qué necesitan los árbitros peruanos para mejorar, para dar ese salto de calidad?

Como todo en la vida, el arbitraje, como el fútbol, siempre tiene que tener condicionantes; por ejemplo, los árbitros deben tener un buen campo de entrenamiento. Deben darles todas las facilidades del caso para que los árbitros desarrollen su actividad. Yo siempre digo, el fútbol en el Perú es profesional, pero los árbitros no son profesionales . Los árbitros no tienen un seguro, si es que se lesionan ellos mismos pagan su recuperación, no tienen una remuneración mensual, si se enferman, asumen sus propios gastos; por eso, es que muchos árbitros tiene que tener otras actividades. Y como todo, así como los equipos de fútbol, hay equipos que no les pagan a sus jugadores dos, tres meses. Pregunto, ¿ese equipo tiene las condiciones adecuadas de trabajo? La respuesta va a ser no, y eso que son equipos profesionales, eso es lo que sucede. Pienso que se está tratando de agarrar y potenciar [el arbitraje], creo que todo es progresivo. Esperemos que esto mejore, aparentemente viene el VAR, que va a costar sí, la gente espera que esto [el VAR] solucione todo y no es así. Este sistema VAR es progresivo, es como cuando una empresa trae un sistema, al comienzo va a costar, los trabajadores no se adecuarán bien al sistema, tendrán inconvenientes, pero poco a poco irán mejorando. Lo mismo va a suceder cuando traigan el VAR, no esperemos que sea excelente de la noche a la mañana, todo es progresivo.

El 9 de mayo inició el proceso de implementación del VAR en la Liga 1.

El VAR se implementaría para el Clausura, mucha gente tiene el pensamiento de que su llegada va a poner fin a las injusticias, pero el VAR no te garantiza que no haya errores...

Efectivamente , la idea es minimizar los errores arbitrales y que los horrores arbitrales dejen de ser eso. Si un equipo tiene que convertir un gol, lo haga válidamente.

Con el VAR se necesitarán más árbitros disponibles para los partidos, se cuenta con la cantidad de jueces suficientes para darse abasto?

[Los árbitros] Han estado haciendo cursos en la Videna, recibiendo la capacitación. Entiendo que hay una cantidad interesante de árbitros inmersos en este tema, igual todo será progresivo. No sé si van a empezar con los nueve partidos, de repente ir incorporando poco a poco en los partidos importantes. Esperemos cómo va este tema del VAR, pero así es esto, hay que seguir avanzando, el arbitraje es una carrera de resistencia, no de velocidad.

En caso se implemente el VAR en los nueve partidos, ¿habría árbitros suficientes?

Hay que ver la cantidad de árbitros que han estado en el curso de capacitación. Justo ha venido Óscar Julián Ruíz a dar el curso y se ha puesto bastante énfasis en este tema. Ahí están trabajando bastante duro Víctor Hugo Carrillo y Henry Gambetta, no es nada fácil la labor que están teniendo, pero hay que darles la posibilidad a los árbitros en que puedan desempeñarse bien en esta nueva labor del VAR.

Sobre lo que dijo Jean Ferrari de traer terna extranjera, ¿es realmente viable este pedido?

De ser posible sí, sí es posible, pero el reglamento dice que los demás equipos tienen que aceptar eso, porque ¿quién va a asumir ese gasto? Para traer una terna extranjera tienen que pagarle pasajes, estadías, la remuneración que ellos ganan en Copa Libertadores. En honorarios por los cuatro árbitros más el asesor, porque tienes que poner a todos, estamos hablando de aproximadamente 15 mil dólares por partido. ¿Qué equipo va a querer asumir un gasto así compartido? En absoluto.





