El último miércoles 8 de noviembre se disputó la final de vuelta de la Liga 1 Betsson 2023, en donde Universitario de Deportes se impuso por 0-2 ante Alianza Lima –3-1 en el marcador global– y se proclamó campeón nacional luego de diez años. Más allá del apagón del estadio Alejandro Villanueva y los hechos que ensuciaron la celebración de los ‘cremas’, un día después de todo lo sucedido el club victoriano se pronunció a través de sus redes sociales para felicitarlos.

Sin ninguna descripción de por medio, Alianza Lima publicó una imagen con la frase “Felicitaciones Universitario de Deportes por el título de la Liga 1 2023”. En esa misma línea, otros clubes como la Universidad César Vallejo, Alianza Atlético y Melgar, también utilizaron sus medios oficiales para saludar el logro del conjunto dirigido por Jorge Fossati.

Respecto al trámite de lo sucedido ayer, a pesar del 1-1 en el estadio Monumental, Universitario llegó con mejores sensaciones después de haber tenido un buen rendimiento en la ida, el cual no pudo ser redondeado con un triunfo tras el empate final anotado por Gabriel Costa. Así pues, con ese mismo libreto llegaron a Matute para superar a un Alianza Lima que nunca se encontró en el terreno de juego, víctima del experimento de Mauricio Larriera en la alineación inicial.

Ya en el partido de vuelta, la ‘U’ no cambió su predisposición de buscar el arco rival desde el pitazo inicial y desde el minuto tres comenzó ganando por 0-1 gracias al tanto de Edison Flores. En desventaja y desconectado en todas sus líneas, los victorianos no hallaron el camino para generar peligro y soñar con la remontada. El gol de Horacio Calcaterra (82′) no solo significó el 0-2 definitivo, sino también el cierre de una llave que en ambos encuentros solo tuvo a un equipo con las ideas claras.

¿Cuándo recibirá Universitario el trofeo de la Liga 1 Betsson?

Debido al lamentable apagón que se vivió luego del pitazo final que proclamó campeón a Universitario de Deportes, se confirmó que la entrega del trofeo se llevará a cabo el próximo domingo 12 de noviembre desde las 3:00 p.m. en el estadio Monumental, tal como lo detalló la Liga Profesional de Fútbol en un comunicado.

Por otro lado, este jueves se conoció que la Fiscalía de Prevención del Delito derivó a la Fiscalía Penal de turno la investigación sobre lo ocurrido anoche en el estadio Alejandro Villanueva, contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de exposición de personas al peligro, disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, también se dispuso efectuar diligencias para identificar e individualizar responsabilidades.





