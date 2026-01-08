Universitario de Deportes ya puso en marcha su preparación para una temporada exigente, con el peso de un tricampeonato reciente y la ilusión de volver a competir a nivel internacional. Sin embargo, no todo ha transcurrido con calma en el arranque de la pretemporada 2026. La ausencia de Sekou Gassama encendió rápidamente el debate entre hinchas y analistas, generando dudas sobre la planificación deportiva del club. Mientras el plantel trabaja bajo las órdenes del comando técnico, el foco se trasladó a una decisión dirigencial que no pasó desapercibida. En ese contexto, desde la interna crema decidieron hablar y explicar los motivos detrás de una apuesta que, aseguran, está plenamente sustentada.

El protagonista de esta historia es Sekou Gassama, delantero de origen senegalés que aún no se ha sumado a los trabajos de pretemporada. Su no presencia en Campo Mar despertó una ola de críticas hacia la dirigencia de Universitario, principalmente por el temor a que llegue sin ritmo competitivo y con dificultades de adaptación cuando el campeonato ya esté en marcha.

Ante ese escenario, Álvaro Barco, director deportivo del club, tomó la palabra y dejó clara la postura institucional. “Estamos comprometidos con él, se trata de un jugador que, sin duda, podemos poner al mejor nivel más allá de la complicación que ha tenido”, señaló, remarcando que la situación fue evaluada previamente y que no se trata de una decisión improvisada.

El directivo crema fue más allá y explicó que el respaldo no es solo dirigencial, sino también del comando técnico liderado por Javier Rabanal. “El entrenador está convencido de que, más allá de que no haya podido venir desde el primer minuto, vale la pena esperarlo”, afirmó Barco, dejando en claro que la confianza en Gassama es compartida por todas las áreas deportivas del club.

Además, desde Universitario aseguran que el delantero no está desconectado del proceso. Barco reveló que el seguimiento es constante y que incluso el preparador físico mantiene comunicación directa con el jugador. “Se está monitoreando y el preparador físico está en contacto con él para que pueda hacer entrenamientos”, indicó, buscando despejar las dudas sobre su estado físico.

Uno de los argumentos centrales para sostener esta postura es el calendario internacional. En tienda crema consideran que el margen de tiempo juega a favor del delantero, pensando especialmente en la Copa Libertadores. “Es un jugador que marca una diferencia, considerando que la Copa Libertadores es en abril. Es una buena oportunidad de tener a un jugador diferente”, remarcó Barco, apuntando a un objetivo de mayor alcance.

Mientras tanto, la expectativa en torno a la llegada de Gassama se mantiene. Desde la administración del club se ha señalado que el atacante no pudo incorporarse por un tema familiar y que su arribo a Lima se daría entre la quincena y la tercera semana de enero, una vez resuelta esa situación personal.

En el análisis deportivo, Universitario entiende que se trata de una apuesta con riesgos, pero también con potencial. Gassama cuenta con experiencia en distintos mercados y un recorrido que incluye etapas formativas en el fútbol europeo, algo que el club considera valioso para un plantel que buscará competir tanto en la Liga 1 como en el plano continental.

Así, en medio de críticas y expectativas, Álvaro Barco dejó un mensaje claro desde la interna crema. Universitario no retrocede en su decisión y respalda plenamente a Sekou Gassama, convencido de que la paciencia y el trabajo terminarán justificando una apuesta que apunta a marcar diferencias en el 2026.

Sekou Gassama tuvo su mejor campaña en la 2023/24: 9 goles en 27 partidos con Anorthosis de Chipre. (Foto: @Universitario)

TE PUEDE INTERESAR