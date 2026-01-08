La búsqueda del elegido para el banquillo de la Selección Peruana ha entrado en su etapa final bajo la gestión de Jean Ferrari, quien lidera el área deportiva de la FPF. En las últimas horas, ha trascendido que la primera opción en la lista es el estratega argentino Ariel Holan. El perfil del exentrenador de Independiente seduce en la Videna por su capacidad para potenciar planteles y su metodología de trabajo europea, elementos que Ferrari considera cruciales para iniciar la reconstrucción del equipo nacional con miras al proceso del 2030.

La carrera de Ariel Holan es tan singular como exitosa; tras ser un laureado técnico de hockey sobre césped, dio el salto al fútbol y alcanzó la gloria continental al ganar la Copa Sudamericana 2017 con Independiente y la Suruga Bank 2018. Su palmarés también incluye un título de Primera División en Chile con la Universidad Católica (2020) y la Leagues Cup con León de México. Durante el 2025, Holan estuvo al frente de Rosario Central, donde firmó una campaña histórica al consagrarse campeón de la Liga Profesional Argentina, devolviéndole el protagonismo al ‘Canalla’ antes de no renovar su vínculo a finales de diciembre.

Según PBO Campeonísimo, Holan es una de las primeras opciones que maneja Jean Ferrari, luego de evaluar una decena de currículums e ir descartando algunas opciones, para mantener las que sí encajan en el perfil y el pensamiento que manejan en la Videna, para ahora sí entrar en la etapa de conversaciones y posteriormente la de negociaciones. El segundo candidato, también de nacionalidad argentina, es un viejo conocido del fútbol peruano y con paso reciente en la Liga 1.

Como alternativa también aparece Gustavo Álvarez, quien se ha posicionado como la segunda opción tras quedar libre recientemente de la Universidad de Chile. Álvarez es un viejo conocido en el país, pues dirigió a Sport Boys y Atlético Grau, lo que le otorga un conocimiento directo de la idiosincrasia del futbolista peruano. Su salida del ‘Romántico Viajero’ se dio tras cumplir un ciclo exitoso, lo que facilitaría una negociación directa sin el pago de alguna cláusula que anteriormente frenó su llegada a la Bicolor.

El 2025 de Gustavo Álvarez en Chile fue de altísimo nivel, consolidando a la ‘U’ de Chile dentro del continente. Bajo su mando, el cuadro chileno no solo peleó el título liguero, sino que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, un hito que no lograban en años. Ahí precisamente eliminaron a Alianza Lima en cuartos de final. Además, sumó a su vitrina la Supercopa de Chile 2025, título que se añade a la Copa Chile obtenida en 2024 y al histórico campeonato nacional que logró con Huachipato en 2023.

Eso sí, comparado a los estilos, el de Álvarez se caracteriza por un equilibrio táctico y un sistema de 3-5-2 que ha dado excelentes resultados en torneos de alta intensidad; es decir, un sistema más parecido al pasado reciente en la Bicolor de Jorge Fossati, que no dio buenos resultados. En cambio, Holan jugaba en Rosario Central con un esquema de 4-5-1, con Ángel di María como su principal figura y quien se desempeñaba detrás del único punta.

La decisión de Ferrari de apostar por técnicos argentinos responde a la necesidad de jerarquía inmediata. Mientras Holan ofrece un currículum con títulos internacionales de peso y una reciente coronación en una liga de élite como la argentina, Álvarez representa una apuesta más joven y con conocimiento del fútbol peruano. Ambos entrenadores se encuentran actualmente sin equipo, lo que permite que la delegación peruana pueda cerrar el acuerdo en Argentina durante esta misma semana.

Con la mira puesta en la reanudación de las actividades internacionales, la FPF espera oficializar al nuevo seleccionador antes del cierre de enero. El objetivo es que el elegido pueda supervisar directamente el inicio de la Liga 1 2026 y trabajar de la mano con las divisiones menores. Sea Holan o Álvarez el designado, el reto será el mismo: devolverle la identidad competitiva a una selección que terminó el 2025 con sensaciones divididas tras los interinatos de Manuel Barreto y Gerardo Ameli.

