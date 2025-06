Luego de más de un mes sin un encargado en la dirección deportiva, Universitario de Deportes ya tiene reemplazo oficial para Manuel Barreto. Se trata de Álvaro Barco, exdirigente de la Universidad San Martín y nombre con amplio recorrido en el fútbol peruano. El club crema lo eligió para asumir un cargo clave en la estructura institucional y, según confirmó el periodista Tadokoro, Barco empezará sus funciones el martes 1 de julio. La noticia ha sido bien recibida por parte del hincha merengue, que esperaba un perfil con experiencia y conocimiento del medio para reforzar la interna de cara al Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

Desde la salida de Barreto —quien dejó su puesto en mayo para asumir un rol en la Federación Peruana de Fútbol— la administración estudiantil evaluó varios perfiles. Finalmente, el elegido fue un viejo conocido del fútbol nacional. Barco, además de haber sido jugador de Universitario en su etapa profesional, fue parte fundamental del exitoso proyecto de la San Martín, donde trabajó como gerente deportivo por más de una década.

Durante su gestión en el club santo, Barco construyó una estructura deportiva que permitió ganar tres títulos nacionales (2007, 2008 y 2010) y proyectar jugadores importantes como Pedro Gallese, Christian Cueva, Marcos López y Raziel García.

Esta experiencia es la que espera capitalizar Universitario en esta nueva etapa. Con el Torneo Clausura en el horizonte y los octavos de final de la Copa Libertadores por delante, el club necesita decisiones estratégicas tanto en el armado del plantel como en la gestión institucional. La llegada de Barco es vista como un paso hacia esa consolidación.

Si bien no es la primera vez que el nombre de Barco suena en la ‘U’, esta vez las condiciones se alinearon. En 2022 ya había sido tentado por la dirigencia, pero no aceptó el cargo por un conflicto de intereses, ya que su hijo Alfonso Barco formaba parte del equipo. Hoy, ese impedimento ya no existe.

Barco no solo llegará a gestionar refuerzos o contratos, sino que se involucrará en la planificación integral del club. Su visión siempre ha estado enfocada en integrar divisiones menores con el primer equipo, un aspecto que también se espera fortalecer en esta nueva etapa crema.

El arribo del nuevo director deportivo también coincide con una serie de movimientos importantes en el mercado de pases. La ‘U’ oficializó hace unos días las llegadas de Anderson Santamaría y Jesús Castillo, dos futbolistas con experiencia internacional que apuntan a reforzar zonas clave del equipo dirigido por Fabián Bustos.

Por ahora, lo único confirmado es que Álvaro Barco iniciará oficialmente su trabajo en Campo Mar desde el martes 1 de julio. Con su experiencia, se espera que su presencia fortalezca la estructura de Universitario en uno de los semestres más desafiantes de los últimos años.

Alvaro Barco, gerente en San Martín

¿Qué partidos restan para Universitario ?

Solo quedan dos fechas para el cierre del Torneo Apertura 2025 y Universitario es líder con 35 puntos, solo 2 de ventaja ante Alianza Lima. En lo que respecta a los ‘cremas’, tendrán que visitar a Deportivo Garcilaso y cerrarán como locales ante Los Chankas, en el estadio Monumental.

