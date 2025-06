Con el pasar de los días, Ánderson Santamaría ha asimilado lo que significa estar en Universitario de Deportes. El nuevo refuerzo crema, que será clave para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, ha generado gran expectativa entre los hinchas con su llegada y explicó cuáles fueron las razones por las que eligió continuar su carrera en el vigente bicampeón del fútbol peruano.

“Me motiva el momento que pasa el club. Hace poco fue su Centenario, son bicampeones y están entre los 16 mejores del continente. Está pasando un momento muy bueno. Quería aportar lo mío, ocho años afuera, esa experiencia internacional que tengo, ponerlo a disposición de la ‘U’. Va a ser complicado ganarme un puesto, pero vengo a luchar”, expresó el defensor en entrevista con el propio club.

Ánderson Santamaría fue presentado en Universitario de Deportes. (Universitario)

Santamaría es consciente de la presión que genera jugar en uno de los equipos más grandes de nuestro fútbol, pero aceptó el desafío. Eso sí, tener en el plantel a compañeros con los que ya compartió camerinos suma en su adaptación, al igual que Jorge Fossati, con quien ya trabajó cuando estuvo al frente de la Selección Peruana.

“Con Aldo (Corzo) tengo más acercamiento. He tenido de compañeros a Alex (Valera), al ‘Tunche’, ‘Orejas’, Andy (Polo). Con ‘Orejitas’ estuvimos un año en México. Muy feliz de llegar a esta institución y que los compañeros me reciban de la mejor manera”, contó ‘Santa’, quien confía en potenciar al equipo.

Asimismo, reveló en qué posiciones lo ha hecho jugar Fossati desde que arribó a Ate. “El profesor me utilizó de último hombre, de stopper por derecha. En la práctica jugué de volante de contención. Hace rato no jugaba en esa posición, pero no es desconocida para mí. Voy a dar lo mejor de mí para demostrar que estoy preparado de jugar en Universitario”, afirmó.

Universitario le dio la bienvenida a Ánderson Santamaría por todo el 2025. (Imagen: Captura de x)

¿Qué dijo sobre enfrentar a Palmeiras?

Por otro lado, ‘Santa’ también se refirió a la llave que enfrentará Universitario en octavos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Para muchos, el ‘Verdao’ es favorito, pero el zaguero peruano asegura que nada está dicho hasta que jugar los compromisos de ida y vuelta.

“En esta instancia están los 16 mejores. Universitario se ha ganado su lugar. Palmeiras hizo puntaje perfecto, pero en estas instancias son los detalles que te hacen ganar o perder el juego. Vamos a enfocarnos en lo que podamos hacer nosotros y no tanto en el rival”, apuntó.

Por último, reconoció que le gustaría volver a la Bicolor: “Es un desafío que me he puesto. Volver a retomar mi nivel que en su momento me llevó a ser titular en selección, sobre todo después del Mundial. Por eso vengo a Universitario, que es un reto importante. Creo que trabajando y jugando a gran nivel, la selección se va a dar para mí”.

