Quedan pocas horas para el partido entre la Selección Peruana y su similar de Ecuador, donde se definirán muchas cosas para ambos conjuntos. Sebastián Beccacece, director técnico del combinado norteño, habló en conferencia de prensa en la previa del compromiso y se mostró cauteloso por lo que pueda suceder este martes en el Estadio Nacional, más allá del marcado favoritismo de su equipo.

El estratega argentino es consciente de que Perú no está atravesando por su mejor momento, pero no se confía y sabe que en este tipo de contextos los jugadores sacan algo más ante la adversidad. “Sabemos que Perú se juega su última carta, lo que lo convierte en un partido muy peligroso. Cuando uno está al borde de la eliminación y ya no tiene margen de error, siempre da un poco más”, sostuvo.

En su último partido, Ecuador igualó sin goles ante Brasil en Quito, un resultado que los llevó a registrar ocho duelos sin conocer la derrota, algo que quieren conservar en esta visita a Lima. “Será un encuentro muy lindo e interesante, y nosotros debemos trabajar con firmeza para lograr lo que buscamos”, agregó.

Sebastián Beccacece sabe que si ganan en el Estadio Nacional, asegurarán el boleto al Mundial del 2026, por lo que no quiere confiarse y espera que el encuentro se desarrolle según lo que tiene en mente. “Estamos en un momento en el que tenemos la posibilidad de sellar la clasificación. Estamos a 100 minutos de lograrlo. Desde 2009 no ganamos en Lima”, comentó.

Sebastián Beccacece es técnico de Ecuador desde julio del 2024. (Foto: Getty Images)

El entrenador de 44 años asumió su cargo en Ecuador en julio del 2024 y siente que cada vez están más cerca del objetivo final. “Es un lindo desafío, más aún si recordamos que cuando llegamos estábamos en el quinto lugar, a dos puntos del repechaje, con riesgo de quedar fuera del Mundial, y hoy estamos en una posición de privilegio”, acotó.

Poe último, Beccacece habló sobre el estado físico de Enner Valencia, quien presenta molestias y ni siquiera salió en lista en el partido frente a Brasil. Pese a eso, ‘Seba’ es optimista y lo esperará hasta el final. “Todavía es una incertidumbre si podrá estar, pero lo importante es que sigue con nosotros, enfocado”, aseveró.

La Selección Peruana, por su parte, este lunes tendrá su tercer día de entrenamiento tarde en empate con Colombia y posiblemente Óscar Ibáñez defina el equipo titular que parará contra Ecuador. La principal novedad podría ser el regreso de André Carrillo, quien ya está recuperado y viene trabajando a la par de sus compañeros. Las próximas horas serán cruciales para que esto se defina.

Perú cayó por 1-0 ante Ecuador en la primera vuelta de las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

¿Cuándo juegan Perú vs. Ecuador?

Luego de empatar por 0-0 con Colombia, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador en Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR