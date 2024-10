Faltaban cinco minutos para que el árbitro José ‘Tarjetita’ Arana finalice el partido en el estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, a 4 338 metros sobre el nivel del mar. En aquel momento, Unión Mina se imponía por 1-0 sobre Universitario, y Roberto Chale sacó un as bajo la manga: mandó a la cancha al otro Carranza, Beto, un delantero nacido en Quilmes y con pasado en clubes como Boca Juniors e Independiente. Entonces, con la ‘mica’ 25 y un chullo de color crema y rojo, el argentino se adueñó de las pelotas quietas. Puso el descuento desde los doce pasos y luego -cuando las pienas ya no respondían y faltaba el oxígeno- apareció con una corrida que hasta ahora se reproduce en YouTube y en la memoria de los hinchas merengues. Fueron 80 metros donde se reflejó la garra y, posteriormente, llegó la recompensa: el Apertura del 2000.

Y a cuatro días de que los de Ate visiten a Los Chankas en Andahuaylas, Luis Alberto Carranza revivió con Depor su magistral gol en el cielo de Cerro de Pasco y pronosticó que la ‘U’ hará nuevamente historia en otra ciudad de altura. “Todo saldrá muy bien”, confesó el ex jugador y actual representante. Sin duda, una voz autorizada.

Cada vez que Universitario juega en una ciudad de altura, los hinchas en redes sociales reviven tu golazo en Cerro de Pasco, el de la histórica remontada (1-2) ante Unión Minas...

A los hinchas les digo que se queden tranquilos, la ‘U’ tiene jugadores de grandísimo nivel. El equipo juega muy bien. Van a jugar un partido decisivo, y ellos están acostumbrados.

De ganar este domingo a Los Chankas, Universitario será ganador del Clausura y bicampeón nacional en el año de su Centenario. ¿Qué te genera ese escenario?

La motivación que tienen los jugadores es que ganando no dependen de nadie para salir campeón. Ya han jugado en varias ciudades de altura, y ojalá todo termine de la mejor manera, es lo que todos esperamos este domingo. La ‘U’ ha sido el mejor equipo en todo el año, y también en el torneo anterior, así que se merece conseguir nuevamente el título. La altura no será un impedimento porque los jugadores están preparados para competir en cualquier lugar.

¿Cómo te sientes al ser recordado con cariño por el hincha crema, tras ese gol que quedó en la memoria?

Más allá del gol... después de tanto tiempo y que me recuerden, es muy gratificante. Yo recuerdo a la ‘U’ como un paso muy lindo en mi carrera deportiva. Lo más lindo es que conocí gente buena, cuando voy a Lima me reencuentro con algunos de ellos. Eternamente agradecido, ya que no soy ídolo del club; no estuve tampoco mucho tiempo, pero tuve la oportunidad en un momento justo para resolver y la gente lo recuerde mucho. Más allá de lo que te dije, no soy un ídolo como el ‘Puma’, ‘Chemo’, Chale, tantísimos jugadores, pero con el solo hecho que se acuerden de mí por ese gol, me pone muy contento.

¿Fue el mejor gol de tu carrera futbolística?

Sí, ha pasado tantos años, recuerdo algunos goles con mucho cariño, y ese fue uno de esos. Fue uno de los más especiales.

Memorable fue la corrida, el remate, la celebración, la falta de oxígeno en la cancha; sin duda, tuvo de todo aquel partido...

Fue la alegría del momento, me metí una carrera, fue muy lindo todo. Siempre que me viene a la mente me pone muy contento; pudimos salir campeones, salieron todas las cosas muy linda.

¿Qué sensación te produce cuando vuelves a ver la jugada del gol?

No soy de mirar mucho. Tengo una nena, pero no sabe mucho de mi carrera, pero sí me lo recuerdan cuando me llaman periodistas peruanos.

‘Chemo’ del Solar, excompañero en Universitario (2000), está trabajando como Jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sí, está haciendo un trabajo bueno a pesar que tiene que empezar de cero. Está armando todo. ‘Chemo’ es un enamorado del fútbol, lo fue como jugador, ahora, como técnico, y ahora como formador. Está trabajando con ‘Feri’ (del Solar), una persona que quiero mucho, y quiero que les vaya bien y saquen grandísimos jugadores, ya que la selección los necesita.

Jorge ‘Coco’ Araujo, otro excompañero, acaba de coronarse campeón como entrenador de la reserva del club...

Cuando a un ex compañero le va bien me pone muy contento más allá que no tengo mucha relación por la distancia, y a la gente que me trató bien, espero que también le vaya bien. Después, el semillero es fruto de todo club. Si salen chicos que le pueden dar jugadores al primer equipo es todo bien. Lógicamente tienen que ser un club formador y vendedor para sus finanzas, y que todo sea para bien.

Este año se dio la lamentable partida del ‘Maestro’ Roberto Chale, a quien tuviste como técnico en Universitario...

Fue un golpe duro. Siempre me trató muy bien, yo sabía que venía sufriendo con problemas de salud, así que fue una noticia muy triste.

¿Qué jugador del actual plantel te llama la atención por su juego?

‘Orejas’ Flores y Andy Polo. A Edison lo conozco desde que estaba Ángel Comizzo, lo dirigió en Universitario. Andy también es otro jugador que se hizo con Ángel. Le gusta poner jugadores de diecisiete o dieciocho años, según sus características, y si jugaban bien, mejor. Recuerdo que les daba oportunidades para que ellos se muestren y eso fue bueno para el club. Ahora, me siento contento también por el campañón que viene haciendo Ángel.

Justamente clasificó al Atlético Grau a la Copa Sudamericana...

Es admirable. Es un club muy lindo, todo está encaminado. La dirigencia ayuda, y se merecen todo lo que están pasando. Tengo que hablar con ellos (es agente de Ángel Comizzo).

¿Qué posibilidad hay de que renueve Ángel Comizzo?

Sí, no sé cuál sea la posición de Ángel. Yo creo que sí, hay posibilidad, seguro lo pensará fríamente y hablará con los dirigentes del club para tomar una decisión.

Vamos al mundo Boca Juniors, club que también defendiste. ¿Cómo calificas la campaña que viene haciendo Luis Advíncula?

Boca es como la ‘U’, te obliga a ganar todo el tiempo. Están metido todo el tiempo, y tienes que estar al cien. Yo creo que Luis se ha metido en el corazón del hincha y no es fácil.





