El pasado domingo se vivieron momentos de alta tensión en el Estadio Monumental. Cuando los futbolistas de Universitario de Deportes estaban realizando trabajos regenerativos luego de la derrota ante Alianza Atlético, un grupo de barristas irrumpió la tribuna occidente para apretar al plantel lanzándoles objetos, sin tomar en cuenta que en dicho sector estaban sus familiares. A raíz de este lamentable incidente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) decidió abrir un proceso disciplinario al conjunto crema.

Según reveló RPP Noticias, la CD-FPF tomó conocimiento de los pormenores de lo sucedido aquella noche en el Monumental y con este proceso disciplinario busca establecer posibles sanciones. Entre tanto, Universitario tendrá tres días desde que fue notificado para emitir sus descargos correspondientes.

De momento, en la ‘U’ no se ha manifestado al respecto y seguramente lo harán cuando sea oportuno. Por ahora, el plantel está enfocado en el encuentro de este miércoles frente Barcelona SC, donde no solo está en juego sus posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino también de seguir en competiciones internacionales.

¿Desde la parte directiva esperan alguna sanción al Estadio Monumental? Respecto a este tema, Jean Ferrari, administrador del club, dejó en claro que no, pues según ellos lo ocurrido se dio de manera interna. Incluso, en una reciente entrevista con el programa Fútbol Como Cancha, el directivo dio sus argumentos de por qué no amerita un castigo al recinto crema.

“En realidad no (espera una sanción al Monumental), porque no creo que amerite. Acá no se ha tirado una bengala al campo, acá no se ha apagado la luz, acá no han tirado pilas, llaves ni botellas. No ha sido algo dirigido contra el equipo rival, sino ha sido un tema interno”, manifestó el pasado lunes en RPP Noticias.

En otro momento de la entrevista, Ferrari explicó que ya detectaron a los barristas que generaron los disturbios y a estos les caerá todo el peso de la ley. “Se generó este disturbio entre los futbolistas y estas personas que insultaban de manera agresiva. Fue lamentable lo sucedido, pero ya estamos tomando las acciones y denuncias correspondientes a las personas ya detectadas”, comentó.

Hay que recordar que uno de los más afectados con todo esto fue Rodrigo Ureña, pues en el momento en que estaba discutiendo con los barristas, se percató que su hijo no estaba en la tribuna. Luego se pudo conocer que el menor y los otros familiares habían sido puestos a buen recaudo por los efectivos de seguridad, pasando un susto tremendo por los instantes de tensión.

A raíz de esto, el volante chileno se manifestó en sus redes sociales para aclarar su versión de lo ocurrido y confrontar a aquellos que sostienen que el plantel de Universitario se rehúsa a recibir críticas. Ureña sostuvo que si bien él y el resto de sus compañeros están abiertos a ser cuestionados por los hinchas, lo que pasó el último fin de semana cruzó la línea de lo permitido porque puso en riesgo a sus familiares.

“Primero que todo, nunca he estado en contra de la presión, por el contrario, muchos de nosotros, incluyéndome llegamos en momentos difíciles para la institución, con un objetivo grande que era campeonar, objetivo que logramos durante dos años seguidos. Así que no, jamás mi enojo y rabia fue debido a que ciertos hinchas vayan a exigir resultados”, inició en su comunicado.

“No sabíamos dónde estaba mi hijo de cinco años y yo junto a varias personas comenzamos a buscarlo y se generó una situación de desesperación, hasta que lo encontramos escondido en el camarín junto a otros niños que fueron resguardados ahí. Nadie se enojó por los insultos, el enojo fue por lo que le hicieron pasar a mi familia. Jamás se les ha pedido que no reclamen, se enojen o pidan resultados. Simplemente hay un límite y ese límite es mi familia”, añadió.

