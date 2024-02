Christofer Gonzales sumó su tercer partido con Universitario de Deportes desde su regreso, siendo el segundo de titular, y por ahora no ha podido mostrar su mejor versión. Sin embargo, pese a eso, no paró de correr en el centro del campo –jugó hasta los 61′, cuando fue cambiado por Horacio Calcaterra– y fue parte vital para que el plan de Fabián Bustos funcionara en el clásico ante Alianza Lima. Al final dicho recorrido tuvo premio y los ‘cremas’ se marcharon del Estadio Nacional con una importantísima victoria.

Tras el desenlace del compromiso, ‘Canchita’ dialogó con los medios de comunicación y analizó el trámite de un encuentro que tuvo de todo, y en donde los ‘Íntimos’ estuvieron cerca de llevarse el empate en los minutos finales –le anularon legítimamente un gol a Hernán Barcos–. El volante ‘merengue’ valoró el esfuerzo de sus compañeros y todo lo corrieron hasta el pitazo final.

“Sin duda la entrega del equipo fue vital, es muy importante. Sabemos que por momentos ellos, con el ímpetu que tenían de jugar aquí con su gente. Por momentos tratamos de jugar, meter, correr. Sin duda estos partidos se juegan así. Muchas veces uno quiere jugar bonito, pero el rival está ahí para evitarlo”, manifestó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Gonzales rescató que lograron imponerse a pasar de las dificultades que les propuso Alianza Lima, incluso jugando con dos futbolistas menos por más expulsiones de Jiovany Ramos y Franco Saravia. “Lo más importante es que se pudo ganar, y después hay detalles que debemos mejorar con el tiempo. Seguimos paso a paso con los objetivos claros”, acotó.

Finalmente, Christofer Gonzales habló sobre las sensaciones que le dejó disputar un clásico después de nueve años. Recordemos que la última vez que estuvo en un compromiso de dicha índole, fue el 24 de mayo del 2015, cuando Alianza Lima se impuso por 1-0 en Estadio Alejandro Villanueva con gol de Carlos Preciado.

“Muy lindas sensaciones jugar un clásico después de tantos años. Cada vez me voy sintiendo mejor y esa es la idea, sentirme al 100 %. El clásico se gana, eso es lo más importante. Se entregó y se dejó todo en el campo. Sabemos que esto no es fácil, esto es largo, recién comienza y vamos agarrándole la manija a lo que quiere el técnico. El objetivo claro es poder sacar los triunfos semana a semana que no va a ser fácil”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán una complicada vista Cajabamba para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





