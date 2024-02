Por más que la Liga 1 Te Apuesto recién ha comenzado, ganar un clásico siempre es un plus que motiva y permite que la semana de trabajo posterior al partido sea más tranquila. Sin embargo, a pesar del triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima (0-1), en tienda ‘crema’ son autocríticos y varios coincidieron en que pudieron haber cerrado el encuentro de una mejor manera. Fabián Bustos fue el abanderado en la conferencias de prensa y analizó el trámite de un duelo intenso, con un final emotivo –los ‘blanquiazules’ casi lo empatan, pero le anularon el gol a Hernán Barcos– y que los deja como únicos punteros del Torneo Apertura 2024.

En primera instancia, el director técnico de la ‘U’ desarrolló cómo se fue dando el compromiso desde que Alianza Lima tomó las riendas del mismo, adueñándose del balón, pero sin ser profundos. Precisamente fue ahí cuando ellos abrieron el marcador a través de Andy Polo, luego de un gran jugada por derecha.

“El primer tiempo, los primeros cinco minutos arrancaron mejor ellos, equilibramos, tuvieron posesiones más largas pero éramos más peligrosos. Llegó nuestro gol, luego sobre el final del primer tiempo nos generaron peligro”, manifestó, haciendo hincapié en las ocasiones que tuvieron los victorianos en el cierre de la primera mitad.

A pesar de que Alianza Lima se quedó con nueve futbolistas por las expulsiones de Jiovany Ramos y Franco Saravia, Universitario no tuvo la calma necesaria para cerrar el partido con un gol más, algo que seguramente hubiera sido lapidario para los intereses aliancistas. Ahí radicó la autocrítica de Fabián Bustos, por no haber podido liquidar el resultado cuando tuvieron todo a su favor.

“En el segundo tiempo, Alianza entró con todo para buscar el resultado, no tuvimos tantas situaciones negativas, creo que si hubiéramos estado finos podíamos haber definido. Hay situaciones claras que no aprovechamos, pero estoy agradecido con los jugadores por el esfuerzo, la entrega, la actitud. Se pararon y jugaron, compitieron a un buen equipo. Tenemos que seguir mejorando”, agregó.

En esa misma línea, dentro de todo el análisis de lo que tienen que mejorar sus dirigidos para los próximos partidos, el estratega argentino se mostró satisfecho por la victoria en el Estadio Nacional. “Los clásicos se ganan, no se juegan. Me queda la sensación de que pudieron ser más goles, pero es un triunfo para nuestra gente, para que disfruten, son tres puntos importantes para seguir trabajando por este camino”, acotó.

Ya en zona mixta y con la cabeza más fría, Bustos le dejó un mensaje a la hinchada de Universitario, pudiéndole que disfruten del triunfo, mientras que ellos se enfocaran en preparar el duelo de la próxima semana contra Melgar. “Espero que estén disfrutando todos de este gran momento de ganar un clásico, porque nosotros ya tenemos que pensar en Melgar, pero el hincha sí tiene que festejar”, apuntó.

Finalmente, al igual que en la conferencia de prensa, recalcó que cuando no tuvieron la superioridad numérica, jugaron mejor. Dicho detalle será tomado en cuenta por su comando técnico y trabajarán en ello para que no se vuelva a repetir. “Once contra once creo que jugamos mejor, después con ellos se quedaron dos menos, teníamos que haber manejado mejor. Esas cosas tenemos que seguir mejorando”, puntualizó.

Fabián Bustos tiene contrato con Universitario por todo el 2024. (Foto: Julio Reaño / GEC)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán una complicada vista Cajabamba para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO