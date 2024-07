A mediados de enero, Universitario de Deportes anunció por todo lo alto el regreso de Christofer Gonzales. Es el año del centenario crema y el club hizo un esfuerzo importante para conseguir el fichaje de ‘Canchita’, un viejo conocido en Ate -fue campeón nacional en 2013- y en el plantel estaban sus grandes amigos Edison Flores y Andy Polo. Se esperaba que el mediocampista llene el vacío que dejó Piero Quispe; sin embargo, no estuvo a la altura de lo que la ‘U’ necesitaba: tuvo un rendimiento discreto en el inicio de la temporada, poco a poco fue perdiendo la titularidad y ahora está negociando su salida porque no es tomado en cuenta por Fabián Bustos. ¿Por qué no logró adaptarse al once merengue?

‘Canchita’ no pudo sostenerse en el once titular

El futbolista de 31 años llegó procedente del club saudí Al Adalah y firmó con la institución estudiantil hasta finales de 2026. Se sumó rápidamente a los entrenamientos y estuvo disponible desde la fecha 1 del Apertura. El DT argentino le dio 25′ en el estreno ante Mannucci y luego lo puso de titular en los siguientes duelos ante Atlético Grau, Alianza Lima, Melgar y UTC. Los resultados eran positivos para los merengues (tres victorias y un empate); pero Gonzales, de gran calidad técnica, no lograba destacar en el juego: no gestionaba bien los ataques a favor y, además, tenía poco recorrido al momento de ayudar a marcar. Para la sexta jornada del Apertura, volvió a la banca de suplentes y en el segundo tiempo tuvo 30′ en el 2-0 sobre Sport Huancayo.

Tanto los hinchas como el comando técnico esperaban a un Christofer que maneje los hilos del equipo y sea explosivo en la zona ofensiva, pero nada de eso se hizo realidad. Tampoco volvió a demostrar su buena pegada de larga distancia. Es así que pierde la titularidad y solo volvió a iniciar acciones en el empate 0-0 con César Vallejo y en el triunfo por 2-1 sobre LDU de Quito. En el duelo ante los ecuatorianos, salió lesionado a los 40′ y Concha ingresó en su lugar. Después se perdió los próximos ocho compromisos de los cremas y recién regresó a las canchas en la aplastante victoria por 4-1 sobre Sporting Cristal, en el tramo final del Apertura.

A pesar de arrancar la campaña casi con un puesto asegurado, terminó el primer semestre como suplente. Los que se afianzaron en el mediocampo fueron Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. Además, en el banquillo esperan su turno y suelen ingresar Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra. Gonzales acabó la mitad de la temporada con un total de 15 partidos jugados, en los cuales solo fue titular en seis ocasiones. No logró anotar un solo gol y tampoco dio alguna asistencia. En el inicio del Clausura no ha sido tomado en cuenta: su nombre no ha aparecido en la lista de convocados en los duelos ante Carlos A. Mannucci, Atlético Grau y Alianza Lima. Por tal motivo, está buscando su salida a otro club.

Partidos jugados Titular Minutos por juego en Liga 1 Minutos por juego en Libertadores Goles Asistencias 15 6 38 30 0 0

Christofer Gonzales no ha rendido como se esperaba en el primer semestre. (Foto: Getty Images)

¿Se muda a otro club peruano?

Luego de no ser tenido en cuenta para el inicio del Clausura, Christofer Gonzales y su representante iniciaron conversaciones con la directiva de Universitario para que el jugador pueda salir en los próximos días y llegar a un club donde sí pueda sumar minutos. Se conoció que hay tres equipos que están muy interesados en adquirir sus servicios: la Universidad César Vallejo (es la opción más fuerte), Sporting Cristal y Cienciano. Asimismo, existe una posibilidad de que pueda regresar al extranjero. Fuera del país, ha jugado en clubes como Colo Colo y Al Adalah.

Según pudo conocer Depor, la idea de ‘Canchita’ es que pueda desligarse por mutuo acuerdo, aunque eso implica rescindir dinero o llegar a un acuerdo de porcentajes. Por el lado de Universitario están las ganas de cederlo a préstamo para que pueda tener actividad en otro club hasta fin de año y regrese repotenciado para la próxima temporada. Recién inician las negociaciones y tanto el cuadro ‘poeta’ como el club rimense podrían animarse a comprar el pase. Recordemos que Gonzales jugó cuatro años en Sporting Cristal y ganó un título nacional como jugador ‘cervecero’.

Si hay algo que también desea ‘Canchita’ es volver a su mejor nivel para ser convocado nuevamente a la Selección Peruana. El volante dejó de ser llamado desde el año pasado y, por ende, tampoco lo requirieron para la Copa América de Estados Unidos. En el proceso anterior, con Juan Reynoso como entrenador, fue uno de los habituales convocados e incluso disputó dos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. Tuvo acción en el empate 0-0 con Paraguay y en la derrota por 2-0 ante Chile.

Christofer Gonzales firmó un contrato hasta finales de 2026 (Foto: Universitario)

¿Por qué Gonzales no se adaptó a Universitario?

Depor conversó con periodistas deportivos para resolver esta pregunta. Pablo Ocaña, de Latina, señaló en primer lugar que Christofer Gonzales tenía las condiciones para destacar en el equipo, pero no lo consiguió. “Hablar de Gonzales es hablar de un futbolista que generó mucha expectativa con su llegada al fútbol peruano. Incluso, nos hacía pensar que era el fichaje bomba de la temporada por el esfuerzo que hizo Universitario. Sin embargo, fue todo lo contrario. El Apertura fue malo por parte de Gonzales: tuvo la posibilidad de ser titular y no se adaptó, ni con Pérez Guedes ni con Ureña en el mediocampo; lo juntaron en un momento con Jairo Concha para darle buen fútbol al cuadro merengue y nunca se pudo; cuando fue pieza de recambio y le tocaba ingresar tampoco a partir de su desequilibrio marcaba diferencia”, señaló.

“No creo que pase por un tema físico, porque creo que físicamente anda bien. Pasa por lo futbolístico, por un tema mental, porque fue perdiendo la confianza del hincha, del técnico, tanto es así que no lo quiere para el Torneo Clausura y está tranquilo con Concha, Calcaterra, quienes van a ser los que solucionen de alguna manera el partido. ¿Por qué no se adaptó? Siento que el mediocampo de la ‘U’ tiene a Ureña, que es el volante de recuperación. Y también a dos interiores: Pérez Guedes que es el que rompe líneas, el que pasa más al ataque, que se comprende con Polo; y luego tiene a un jugador que hoy hace la función de volante de interior por izquierda, que es el que se asocia más, le da pausa al equipo, y es Jairo Concha. Creo que Gonzales es muy explosivo, entonces no encontraba ese lugar donde marcar la diferencia porque Pérez Guedes ya era ese jugador que daba explosión para pasar al ataque, al igual que el ‘Oreja’ Flores. Desde lo futbolístico, mi explicación pasa por ahí. No se adaptó a lo que Bustos quería en el campo”, concluyó.

Ángel Flores, periodista de de Willax, fue contundente al afirmar que ‘Canchita’ lleva unos años con un rendimiento bajo y sigue en caída. “Christofer Gonzales viene mal desde hace mucho tiempo, desde la selección con Gareca no ha mostrado un nivel aceptable y además viene de jugar de la segunda división de Arabia. Todo eso le ha pasado factura. Ha llegado a Universitario, inclusive sin querer porque se ha convertido en hincha de Cristal, y por una propuesta importante por el centenario llegó, pero nunca se puso al nivel para jugar una Copa Libertadores. No agarró la manija que debía haber agarrado cuando Quispe se fue. Y ahora ya no tiene espacio. Además se lesionó, y las lesiones son productos de la mente también. Muchos jugadores cuando no se sienten cómodos, no duermen bien, terminan por romperse por cualquier cosa. Ahora, ¿no se adaptó? Creo que no estuvo al nivel para estar en el once titular de Universitario. En estos momentos, Christofer Gonzales, se vaya a Cristal u otro equipo importante del Perú, no va a dar la talla porque ya está de bajada”, sentenció.

Universitario vs. Melgar: a qué hora juegan y dónde ver

Universitario enfrentará a Melgar hoy, miércoles 31 de julio, desde las 8:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia.





