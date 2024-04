Cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos de París 2024. El calendario marca un tiempo de espera de poco más de tres meses (inicia el 26 de julio) para la realización del evento multideportivo más importante del mundo. Y la delegación peruana continúa en la lucha constante por agrandar lo más que se pueda el equipo. De momento, son 20 los clasificados a la cita francesa, sumado a cuatro paradeportistas. Cada uno se prepara de la mejor manera posible con el apoyo del Estado y los que pueden con el auspicio privado.

La realidad muestra que más allá del apoyo público de parte del IPD con programas como ‘Programa París 2024′, donde se desembolsa más de 4.4 millones de soles para promover la promover la preparación y participación de los deportistas y paradeportistas, el monto termina quedando corto. Es ahí donde el patrocinio privado entra a dar una contribución importante para nuestros representantes.

Según un informe de la agencia Toque Fino, de los 20 clasificados, 17 cuentan con al menos un patrocinio para París 2024, vale decir el 85% de la delegación actual, tres no tienen el respaldo de la empresa privada. Una realidad menos alentadora la tienen los paratletas que irán a París 2024, pues solo uno de los cuatro goza de ese apoyo. Eso sí, más allá de los 17 que sí tienen auspicios, solo 11 de los 20 cuenta con un sponsor técnico (ropa deportiva), en porcentaje un 55% que sí pueden apoyarse con los auspicios básicos de sus respectivas disciplinas, como indumentaria y accesorios.

El apoyo de las marcas en los deportistas clasificados

Si bien hay 17 clasificados de 20 que tienen al menos un sponsor de cara a París 2024, esto podría ser mejor. Hay factores que condicionan que la empresa privada apueste por los deportistas. En primer lugar, muchas veces las marcas respaldan a los que ya son más conocidos, a los que ya han ganado títulos, medallas panamericanas, ya tienen algún reconocimiento. Ellos tienen la principal atención por parte de los patrocinadores. Así lo describe Eduardo Flores, CEO de Toque Fino.

“Si nos ponemos a pensar y somos un poco fríos en el análisis aquellos que están muy arriba en cuanto a patrocinios son los que han logrado un mérito muy grande, llámese en unos Juegos Panamericanos o una muy buena posición en Juegos Olímpicos. En ese sentido, Gladys Tejeda, Lucca Mesinas y ni qué decir Kimberly García son los que han podido aprovechar de la mejor forma esa oportunidad que se les apareció. Hoy por hoy son muy reconocidos, son ganadores, son campeones. Obviamente, el resto de los chicos no han llegado a tener ese impacto mediático. De hecho me da pena saber que hay algunos que obviamente no tienen nada [de patrocinios]”, le dijo a Depor.

Kimberly García es una de las principales y más destacadas deportistas del país y candidata a medalla en París 2024. (Santiago 2023)

Y aunque el 85% de la delegación clasificada tiene al menos un auspicio, Eduardo Flores sostiene que no hay nada qué celebrar. Este porcentaje puede ser incluso engañoso a la hora de ver cuál es realmente el apoyo de los patrocinadores a los deportistas, saber cuánto de apoyo económico reciben pensando en sus viajes, bases de entrenamiento y demás gastos que tienen que cubrir los atletas. “Siento que sería mentir, el hecho de que tengan aunque sea un auspicio no te dice nada, porque este apoyo no sabemos cuánto es económicamente hablando. Para muchos, termina siendo algo mínimo, la cantidad de viajes que tienen que costear los chicos y los problemas que puedan haber entre el Estado o el IPD, muchos chicos no tienen cómo ir y pierden esas oportunidades”.

El director general de Toque Fino también advierte que muchas veces los patrocinadores terminan optando por apoyar más a los influencers que a los propios deportistas, dado que buscan siempre, y están en su legítimo derecho, mayor alcance de sus marcas en redes sociales, mayor visibilidad y un claro retorno de inversión. Justamente, eso le dan los que tienen miles de seguidores, además de horarios flexibles para crear contenido, a diferencia de los deportistas que tienen que estar enfocados en sus entrenamientos, estudios y demás actividades.

“Creo que hay muchas industrias que podrían tranquilamente acercarse [a los deportistas], pero no está dentro de su estrategia, el desarrollar este tipo de apoyo, de patrocinio. No quiero criticar a la empresa privada, porque cada empresa es responsable de la inversión que quiere hacer, pero a veces creen que los deportistas están en el mismo escalón que los influencers, que tienen una comunidad mucho más grande y potente. Creo que es súper importante darle su lugar al deportista, porque se priva de muchísimas cosas a cambio de un reconocimiento público, que puede llegar en el corto, mediano o largo plazo, y da pena cuando muchos de estos terminan abandonando porque se cansaron de esperar el apoyo que nunca llegó”, sostuvo.

El tema de las redes sociales termina siendo un punto vital que los deportistas necesitan explotar para ser visibles y atractivos para los auspiciadores. Resalta además el hecho de que solo el 55% de los clasificados tenga un sponsor técnico, una marca que lo apoye con su ropa deportiva, indumentarias y demás elementos esenciales en su día a día. ¿Por qué se da esto? Edú Flores señala que todo va de la mano con las redes sociales, las marcas deportivas hoy en día quieren saber de tu contenido, de tus interacciones y saber en métricas y números fríos si serán o no una buena inversión.

“Estas marcas deportivas ya no solamente valorizan el hecho de cuántas posibilidades tienen en los torneos, sino cuántos seguidores tienes, cuántos videos haces al día, cuál es tu comunidad. Ha cambiado mucho las políticas de las marcas, esto es negocio y tienen que entender que tiene que haber una comunidad detrás, esa es la realidad. Que tengas un nombre ganado [como deportista] y una buena cantidad de seguidores termina marcando la tendencia sobre los auspicios. Esperemos que otros chicos no se desanimen y puedan más adelante generar interés en las marcas”, añadió.

Con el ingreso del surf al circuito olímpico, Lucca Mesinas se ha vuelto la cara más destacada de la tabla corta en el país. (Santiago 2023)

Por si fuera poco, si el tema de las redes sociales y lo que previamente ha logrado un deportista para ganar notoriedad no fuesen datos menores, el tipo de deporte que el atleta practica también es un factor a tallar a la hora del patrocinio. Los tres representantes que irán a París 2024 y no tienen ningún auspicio son de remo, vela y bádminton, deportes que ante la mayoría de peruanos pueda que no sean tan llamativos y eso al final terminan influyendo en la empresa privada a la hora de invertir.

“Creo que todos los deportistas son gente ganadora, son gente luchadora, pero obviamente también hay que ponerse a pensar que las marcas quieren un retorno, lo cual es evidente y está muy bien, pero en algunos casos son deportes complicados que no generan el interés de la gente, hay deportes más conocidos que otros, eso también influye también en el Perú. El surf y el atletismo creo que serían los dos más fuertes en la industria”, aclaró Eduardo Flores.

Deportistas peruanos clasificados Deporte Número de marcas que los auspician Gladys Tejeda Atletismo 5 Jovana de la Cruz Atletismo 2 Luz Mery Rojas Atletismo 1 Cristhian Pacheco Atletismo 2 Kimberly García Atletismo 5 Evelyn Inga Atletismo 3 Mary Luz Andía Atletismo 2 César Rodríguez Atletismo 1 Nicolás Pacheco Tiro 6 Daniella Borda Tiro 5 Stefano Peschiera Vela 4 Florencia Chiarella Vela No tiene patrocinio Inés Castillo Bádminton No tiene patrocinio Lucca Mesinas Surf 5 Alonso Correa Surf 2 Sol Aguirre Surf 4 Marialé Bramont-Arías Natación 2 Adriana Sanguinetti Remo No tiene patrocinio Alessia Palacios Remo 1 Valeria Palacios Remo 1

La situación de los paradeportistas que irán a París 2024

Si el tema de patrocinios resulta complicado para los deportistas, los paradeportistas tienen aún un reto mayor. Su situación es mucho más compleja y se refleja en el poco apoyo que vienen teniendo los cuatro representantes que hasta el momento irán a los Juegos Paralímpicos, solo uno tiene sponsor. En ese sentido, Eduardo Flores también dejó sus reflexiones y señaló de igual forma que la presencia y actividad en redes sociales es clave para atraer a las marcas.

“Si al deportista le cuesta, imagínate al paradeportista, por el tema del contenido, de presencia en redes sociales, una cosa viene con la otra. Nadie regala su plata, entonces es complicado. Salvo uno que otro caso excepcional, el resto ha tocado mil puertas, pero al no estar activos en redes sociales, con el contenido, es complicado, las marcas quieren show, quieren gente que mueva comunidades, que es lo que hoy por hoy prima”, señaló Flores.

Eso sí, el CEO de Toque Fino revela que de los cuatro paratletas clasificados, el caso de Angélica Espinoza es excepcional. Nuestra parataekwondista nacional, campeona olímpica en Tokio 2020 y bicampeona parapanamericana, ha decidido no aceptar ninguna propuesta de patrocinio. “Angélica ahora no tiene patrocinio, pero 10 marcas se han acercado, pero ella no ha querido y hay que respetarlo. Pero en líneas generales siento que todavía falta mucho más”, concluyó.

Paradeportistas peruanos clasificados Paradeporte Número de marcas que los auspician Daniela Campos Para tiro con arco No tiene patrocinio Rodrigo Santillán Para natación 1 Angélica Espinoza Para taekwondo No tiene patrocinio Jorge Arcela Para tiro No tiene patrocinio





