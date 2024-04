La victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Atlético obligaba a Sporting Cristal a no tropezar frente a Sport Huancayo. Solo les servía los tres puntos y con esa necesidad salió rápido a buscar abrir la cuenta. En un inicio, la suerte no los acompañó. Con dos tantos anulados por VAR y más de una acción errada, los nervios empezaron a aparecer en el Gallardo. Pero todo eso cambió en la segunda mitad, cuando el ‘Rojo Matador’ parecía que ya se había sentando en el partido y el 0-0 era buen negocio, los goles perdidos y no convalidados llegaron para devolverlos a la cima de la Liga 1 Te Apuesto.

Los cuatro goles llegaron en el complemento: Irven Ávila abrió la cuenta tras un error defensivo que aprovechó Cazonatti (53′); luego fue el turno de Ignacio, quien aprovechó un tiro libre de Yotún para anotar de cabeza (67′). El capitán celeste no solo asistió, también convirtió en el día de su cumpleaños tras una salida en falso de Joel Pinto, que dejó el balón suelto en el área (74′). Ya en los descuentos (90+2′), Diego Otoya puso el 4-0 de taco tras un centro de Maxloren Castro.

Gabriel Alfaro se encargó de reemplazar como lateral izquierdo a Nicolás Pasquini, quien sufrió una molestia muscular. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





Yoshimar Yotún y su mejor regalo

En el día de su cumpleaños 34, Yoshimar Yotún no pudo pedir mejor regalo: gol y asistencia ante Sport Huancayo. El capitán celeste, que había desperdiciado un par de situaciones de gol en el primer tiempo, pudo tener su revancha en el complemento. Luego del tanto de Ávila, ‘Yoshi’ asistió a Ignacio para el 2-0 y luego se encargó de poner el 3-0.

A los 67′, Yotún asistió a Ignacio con una ejecución de tiro libre con curva hacia adentro. El brasileño le ganó la posición a su marcador y de cabeza batió a Joel Pinto para aumentar la cuenta en el Gallardo. Por si fuera poco, siete minutos después (74′), ‘Yoshi’ puso el 3-0 luego de un centro de Lora que el ‘Gato’ no pudo interceptar, dejó el balón suelto y el ‘14′ la terminó empujando para su celebración total.

Gol de Yoshimar Yotún para el 3-0 de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)

Ignacio está siempre presente

Como ya es costumbre, las actuaciones de Ignacio son superlativas. No importa quién esté al frente, siempre está a la altura de las circunstancias . Ante el ‘Rojo Matador’, no solo estuvo atento a su rol de defensa, yendo fuerte a las divididas y preciso en cortar jugadas, en cada acción de pelota parada era una amenaza latente por su buen juego aéreo.

En el primer tiempo, Ignacio avisó en el juego aéreo con una pelota que pasó cerca del arco de Pinto. Ya en el complemento pudo celebrar con un cabezazo dentro del área, tras asistencia de Yotún. Y aunque el marcador estaba 3-0 en su momento, el brasileño no dejó su prioridad: defender cada balón. A los 82′, en una asociación de pases entre Cano, Huaccha y Espinoza, este último dejó vencido a Renato Solís; pero el zaguero evitó la caída de Cristal, rechazando el remate de cabeza.

Gol de Ignácio para el 2-0 de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)





Sporting Cristal tiene variantes

Con el resultado a favor, Enderson Moreira movió el banquillo e hizo ingresar en diferentes tiempos a Jostin Alarcón, Maxloren Castro, Alejandro Hohberg y Diego Otoya. El ‘Chino’ fue el primero en entrar en reemplazo de Grimaldo, quien ya había bajado su juego. Y pese a que el exjugador de Boys estuvo impreciso de cara al arco, se mostró participativo con el balón, desmarcándose y buscando la asociación.

Le tocó el turno a Max Castro, de 16 años, ingresar en reemplazo de Yotún. El joven jugador se recostó por izquierda aprovechando su velocidad. Entraron también Hohberg (González) y Otoya (por Ávila) y de ahí nació el 4-0. A los 90+2′, Castro robó un balón por la banda y en velocidad sacó ventaja tiró el centro al área y de taco Diego Otoya batió a Pinto para cerrar el marcador.

Gol de Diego Otoya para el 4-0 de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO